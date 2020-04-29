Самые креативные: защитные маски украинского бренда вошли в рейтинг Forbes

Бренд Juliya Kros был признан мировыми модниками

В условиях пандемии коронавируса многие бренды начали производить стильные защитные маски и превратили это в настоящий тренд. Модные дома выпускают защитные костюмы для медиков, но маски давно стали неотъемлемым ежедневным аксессуаром. Более того, украинский бренд Юлии Перекрестовой Juliya Kros вошел в престижный рейтинг самых креативных масок Forbes.

Девушка из Сум основала личный бренд Juliya Kros, а из-за коронавируса начала шить маски из экокожи и плотного коттона. Некоторые изделия даже имеют металлическую застежку или сетчатую подложку.

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"Украинский бренд Juliya Kros известный своими асимметричными разрезами и вневременной эстетикой, лишенной каких-либо украшений. Ее вдохновили на создание масок для лица ее клиенты, которые начали массово обращаться с просьбами. Используя ткань, оставшуюся от двух последних коллекций, дизайнер Юлия Перекрестова выпустила ряд масок для лица в рамках своей коллекции Save Around", – сообщает Forbes.

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Напомним, что в условиях карантина некоторые звезды украинского шоу-бизнеса решили подзаработать на масках. Так, Виктор Павлик занялся продажей авторских изделий с фразой из своей известной песни "Ні обіцянок, ні пробачень".

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