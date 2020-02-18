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Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

Палитра цветов в этом году очень разнообразна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Модные окрашивания волос весна-лето 2020
Модные окрашивания волос весна-лето 2020
Фото: Pinterest

Порой бывает сложно определиться с новым цветом волос, а душа так и требует перемен и ярких перевоплощений! Сегодня.Lifestyle разобрались в главных трендах в окрашивании волос 2020-2021 и готовы рассказать вам, какие цвета будет модно носить в сезоне весна-лето.

Смотрите в сюжете, кто из селебритис отбеливал свои волосы:

На сегодняшний день палитра цветов для окрашивания волос богата на самые разные оттенки, начиная от темных, заканчивая самыми яркими и необычными. С уверенностью можем сказать, что фаворитами 2020 году будут розовые, синие волосы, блонд, а также естественный цвет, то есть – неокрашенные волосы. Рассмотрим каждый из пунктов подробнее.

Важно отметить, что для покраски в понравившийся вам цвет необходимо найти хорошего мастера. Только профессионал сможет подобрать идеальный для вас оттенок, подходящий вашему цветотипу, подготовить волосы, хорошо их прокрасить и поделиться рекомендациями по уходу за крашеной шевелюрой.

Модные окрашивания волос 2020: фото

Натуральные оттенки

Начнем с простого. Если ваши волосы никогда прежде на подвергались воздействию осветлителя или красящего пигмента, вовсе не обязательно идти в салон. Ухоженные, блестящие волосы натурального цвета всегда в моде. И 2020-й не исключение.

Модные окрашивания блонд

Вы также можете потонировать волосы специальными бальзамами или шампунями, чтобы придать им легкий оттенок. Этот вариант отлично подойдет для обладательниц блонда.

Фото: Pinterest

Модные окрашивания блонд могут ограничиться всевозможными теплыми и холодными оттенками этого цвета, а если выбрать, например, розовый или голубой пигмент и смешать его с бальзамом для волос, то выйдет потрясающий пастельный цвет, который сделает ваш образ нежным и очаровательным.

Фото: Pinterest

Окрашенные пряди

Абсолютным хитом этой весны будет выборочное окрашивание. Для этого необходимо окрасить несколько широких прядей волос с помощью градуированной техники. Использовать лучше натуральные оттенки блонда, если у вас светлые волосы. Если темные – подбирайте похожий цвет на пару тонов светлее. Это самое простое, но в то же время самое модное окрашивание для брюнеток.

Модные окрашивания для брюнеток

К слову, такое окрашивание хорошо смотрится на волосах средней длины, с небрежными локонами или "ленивой" укладкой.

Фото: Pinterest

Пастельные тона

Блондинкам проще всего экспериментировать с цветами, так как их волосы лучше всего впитывают в себя пигмент. Если говорить о модных окрашиваниях на средние волосы, эксперты утверждают – весной и летом 2020 стоит попробовать нежные и легкие розовые тона. Вы можете поэкспериментировать с техникой балаяж, нанеся на длину нужный оттенок, оставив корни нетронутыми.

Фото: Pinterest
Модные окрашивания на средние волосы

Фиолетовый и синий

Мы уже рассказывали, что в 2020 году главным цветом назван синий. Именно поэтому покрасить волосы в темно-синий и любой оттенок фиолетового – отличная идея. Фиолетовая тонировка подойдет к темным волосам, а вот голубая – к светлым.

Модные окрашивания на короткие стрижки

Если вы ищете модные окрашивания на каре, присмотритесь к данному варианту, так как насыщенные синие и фиолетовые выглядят контрастно с короткой прической.

Фото: Pinterest

Далее предлагаем посмотреть фото самых модных окрашиваний волос 2020. И помните о трех правилах при окрашивании волос: выбирайте цвет, который нравится именно вам, а не тот, который диктует мода; найдите профессионального мастера; и правильно ухаживайте за окрашенными волосами.

Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
Модные окрашивания волос 2020-2021
Фото: Pinterest
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Ранее мы писали о главных трендах этой весны в одежде.

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