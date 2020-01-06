Самые странные наряды звезд с "Золотого глобуса 2020": фотоподборка

Кто-то стилистов селебрити снова перестарался

Джои Кинг Фото: Instagram

Вы уже видели cтильные образы селебрити на красной дорожке "Золотого глобуса 2020". В этом материале рассмотрим самые странные и неудачные наряды звезд, посетивших 77-ю церемонию престижной кинопремии в Ло-Анджелесе.

Дженнифер Лопес

Всегда яркая Джей Ло появилась на мероприятии с очень эффектном белом платье с огромным зелено-золотым бантом. В сети наряд певицы сравнили с упаковочной бумагой и рождественским свитером Райана Рейнольдса.

Дженнифер Лопес Фото: instagram/robzangardi

Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу вышла в таком вот откровенном платье Fendi, которое засветило не только стальной пресс 47-летней звезды, но и нижнее белье.

Гвинет Пэлтроу Фото: instagram/fendi Фото: Instagram

Джои Кинг

Джои Кинг Фото: instagram/joeyking

Шейлин Вудли

Шейлин Вудли | Фото: instagram/balmain

Джоди Комер

Джоди Комер Фото: instagram.com/goldenglobes

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