Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Какой сделать маникюр на Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
Самый модный маникюр на Новый год. Фото: instagram/nails_manicure.photo
Самый модный маникюр на Новый год.
Фото: instagram/nails_manicure.photo

До Нового года осталось меньше двух недель, а это значит, что время задуматься о праздничном образе. Мы уже рассказывали, что на новогодний корпоратив можно прийти как в нарядном платье, так и в красивом брючном костюме. Советовали простую прическу на Новый год 2020, которую можно запросто сделать своими руками. А также говорили о главных тенденциях и идеях для новогоднего макияжа.

Чем опасен маникюр и что надо требовать у мастера перед процедурой – видео:

Настал черед позаботиться и о ваших ноготках, если вы до сих пор этого не сделали. Чтобы ваш маникюр сумел привлечь внимание всех присутствующих на празднике, стоит уже сейчас записаться в салон, поскольку дальше свободных мест будет оставаться все меньше. А вот идеи можно поискать на просторах интернета. Мы подобрали для вас несколько советов:

  • комбинируйте традиционные цвета Рождества – красный, белый и зеленый;
  • миксуйте оттенки синего и серебристого, создавая эффект снега и мороза. Или же порадуйте символ грядущего года – Металлическую Крысу – ее любимыми оттенками серого, белого и даже золотистого;
  • французский маникюр всегда в тренде, поэтому классический маникюр – также хорошая идея дизайна ногтей на Новый год 2020.

Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
Самый модный маникюр на Новый год 2019
Фото: Фото: pinterest
1/20

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить маме на Новый год 2020, а также, куда поехать на Новый год 2020 в Европу.

Все подробности в спецтеме Новый год и Рождество 2019

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В чем встречать Новый год 2020: идеи образов, если вы празднуете дома, в ресторане или на море Куда поехать на зимние каникулы с детьми за границу Как быстро похудеть к Новому году: семь простых шагов
Новый год маникюр Новый год 2020
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Молодого актера-красавчика нашли мертвым:
Молодого актера-красавчика нашли мертвым: "уже третья жертва"
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 18:29Стиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Сегодня, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Вчера, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряПсихология

Остановитесь: ТОП-7 ошибок, которые совершают 99% женщин

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Молодого актера-красавчика нашли мертвым:
Молодого актера-красавчика нашли мертвым: "уже третья жертва"
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали