Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Какой сделать маникюр на Новый год 2020

Самый модный маникюр на Новый год. Фото: instagram/nails_manicure.photo

До Нового года осталось меньше двух недель, а это значит, что время задуматься о праздничном образе. Мы уже рассказывали, что на новогодний корпоратив можно прийти как в нарядном платье, так и в красивом брючном костюме. Советовали простую прическу на Новый год 2020, которую можно запросто сделать своими руками. А также говорили о главных тенденциях и идеях для новогоднего макияжа.

Чем опасен маникюр и что надо требовать у мастера перед процедурой – видео:

Настал черед позаботиться и о ваших ноготках, если вы до сих пор этого не сделали. Чтобы ваш маникюр сумел привлечь внимание всех присутствующих на празднике, стоит уже сейчас записаться в салон, поскольку дальше свободных мест будет оставаться все меньше. А вот идеи можно поискать на просторах интернета. Мы подобрали для вас несколько советов:

комбинируйте традиционные цвета Рождества – красный, белый и зеленый;

миксуйте оттенки синего и серебристого, создавая эффект снега и мороза. Или же порадуйте символ грядущего года – Металлическую Крысу – ее любимыми оттенками серого, белого и даже золотистого;

французский маникюр всегда в тренде, поэтому классический маникюр – также хорошая идея дизайна ногтей на Новый год 2020.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить маме на Новый год 2020, а также, куда поехать на Новый год 2020 в Европу.

Все подробности в спецтеме Новый год и Рождество 2019

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