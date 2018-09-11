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Самый красивый маникюр осени

Мы знаем, как сделать самый красивый маникюр этой осенью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Осень 2018: маникюр. Фото: Instagram|4nailsua
Осень 2018: маникюр. Фото: Instagram|4nailsua

На смену жаркому лету пришла сдержанная осень. А вместе с ней утренние туманы, облетающие с деревьев листья и горящие костры рябин. Мы уже знаем, что одним из главных трендов этого сезона станет оттенок под названием "оливка к мартини", как ни один другой передающий настроение грядущих трех месяцев. Однако внести в образ немного пестроты и яркости можно за счет маникюра.

Если посмотреть на модные тенденции в Instagram, основными цветами для основы мастера выбирают серый, бордовый, бежевый, фиолетовый и красный.

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А в качестве рисунка изображают все то, что ассоциируется с осенью – кленовые листья, ягоды рябины, всевозможные грибы, зонтики с резиновыми сапогами и представителей фауны, вроде, ежей или, свернувшихся в клубок лисичек.

sofianails2018
Самый модный маникюр осени
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Модный осенний маникюр
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Модный осенний маникюр
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Если же проанализировать коллекции, представленные украинскими дизайнерами в рамках прошедшей не так давно Украинской Недели моды, а также посмотреть что показывают мировые дизайнеры, например, во время Недели моды в Нью-Йорке, то можно прийти к выводу, что одним из самых трендовых цветов предстоящего сезона будет белый.

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Источник: "Сегодня"
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