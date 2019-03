Саша Дергоусова – о свадебном бизнесе, недостатках украинцев и любви к Индии

Саша Дергоусова: Я не считаю, что свадебная индустрия в бизнес-плане может быть проблемной Фото: Тарас Безпалый

После моей свадьбы фраза "Вышла замуж сама – выдай подругу" приобрела для меня совсем другой смысл. Мои девчонки недостойных парней для себя не выберут, это я точно знаю. Но вот переживаю только, чтобы нервишки они себе не расшатали предсвадебной суматохой, чтобы в столь важный день слезы были только от счастья, а не от того, что ветер свалил арку во время церемонии, а ведущий забыл, как зовут твоих родителей. Во избежание перечисленных выше моментов, я пошла говорить об идеальных свадьбах с человеком, который знает о них все и даже немного больше – с основателем и идейным вдохновителем свадебного агенства Dergousova Agency Сашей Дергоусовой.

Конечно же, я не все время говорила о том, как организовать свадьбу подружкам. Мне ведь тоже интересно, как можно стать лидером в свадебной индустрии в Украине, задавать тренд, параллельно развивать еще один бизнес, растить сына и заниматься практиками в Индии.

Эксклюзивное интервью с Сашей Дергоусовой Фото: Тарас Безпалый

Мы говорили очень долго, но в этом разговоре ценна каждая фраза. Этот разговор насквозь пропитан самыми разнообразными инсайтами. Это нужно не только читать, но и конспектировать.

О свадебном бизнесе

- Все знают, что идеальная свадьба – это свадьба, организованная Сашей Дергоусовой. Но известно, что к организации свадеб вы пришли не сразу. Как и с чего начинали?

- Начинали как и многие молодые бизнесмены. Нам нравилось делать оригинальные поздравления и мы решили начать это делать, как бизнес. Но мы были детьми, нам было по 22 года - ни денег, ни опыта, какой бизнес? Но мы просто это делали, как хотели, как умели, как чувствовали и у нас это круто получалось. Тогда не было такого огромного предложения на рынке.

Мы заморачивались на качестве, на деталях, на эмоциях и у нас начало быстро это получаться. Потом сразу подключились корпоративы, свадьбы и мы делали все-все-все. А потом, спустя пять лет, в 2011 году мы решили, что хотим заниматься конкретно свадьбами. Корпоративные ивенты нам уже надоели и мы решили уйти исключительно в свадьбы, и вот уже долгое время их делаем.

Я не считаю, что свадебная индустрия в бизнес-плане может быть проблемной

- Но это бизнес в Украине, много разных препятствий может быть на пути его развития. Были "двери", в которые казалось уже невозможно достучаться?

- Мне кажется, что этот бизнес не воспринимается серьезно, поэтому к нему достаточно небольшие требования. Трудностей у нас не было. Мы даже с первого дня открыли ФОП, мы решили, что все с самого начала должны делать официально. Мы были суперправильные. Я не считаю, что свадебная индустрия в бизнес-плане может быть проблемной.

Ко мне скорее повысился интерес, когда я уже начала делать "серьезные" свадьбы. И такое было, что я оказывалась на пересечении каких-то политических движений. Вот тогда конечно ко мне могли возникнуть вопросы. Но так, чтобы у меня были серьезные трудности, то нет.

О трудностях в работе организатора

- Единственная трудность, с которой может столкнуться любой нормальный организатор, если ему интересно делать оригинальные свадьбы – это локации. У нас действительно с этим сложно. Если ты делаешь в ресторане, отеле, конференц-холле, то здесь все хорошо. А вот если ты хочешь сделать в какой-нибудь библиотеке, планетарии, оперном театре, то это практически невозможно.

Саша Дергоусова: Единственная трудность, с которой может столкнуться нормальный организатор, – это локации Фото: Тарас Безпалый

- Но все-таки, доступ к сложным локациям найти удавалось?

- Скажем так, мы делали свадьбы в сложных локациях, в которых это было бы невозможно. Мы переделывали локацию. У нас есть такой опыт и он не всегда связан с бюрократической системой, но опыт есть. Например, ботанический сад, однажды на футбольном поле делали. Это то, что с ходу вспоминается. Но вот если взять, например, библиотеку какую-то, то у нас такого люди почему-то боятся.

- Они даже и не заказывают такие локации?

- Многие клиенты, допустим, даже и согласились бы. Но многие отказываются на этапе дополнительных моментов, когда начинаются вопросы с туалетами, коридорами, входной группой. Настроение тогда падает, потому что это все находится в упадническом состоянии. Да и сами локации этого бояться.

- Какая самая необычная локация, где проводили свадьбу? Возможно тяжело было договориться, и может даже нужно было переубеждать клиента, чтобы там провести мероприятие?

- Мы однажды в лесу делали свадьбу. Это реально сложно, хотя, на первый взгляд, кажется очень легко. На самом деле, это влечет за собой очень много вещей – генераторы, туалеты и прочее. Но самое незабываемое, наверное, когда мы делали свадьбу на островах возле затонувшей церкви в Коростышеве, недалеко от Киева. Мы на остров везли пианино на лодках. Вот это было напряжненько.

- Что вы порекомендуете молодоженам при подготовке свадьбы?

О профессии, знаниях и организации работы

- Большинство ваших клиентов – бизнесмены, политики, знаменитости. В чем ваш секрет?

- Здесь роль играют несколько вещей. Первое – это качество. Я делаю качественный продукт, прям заморочена на качестве. Это дает человеку уверенность в том, что он получит крутой продукт. Второе – это надежность во всех проявлениях. Это и конфиденциальность информации, всех разговоров, который должны остаться между нами. И надежность в том плане, что я сделаю все, как обещала.

Мы все делаем, как-будто для себя

Третье – при одних и тех же составляющих у нас все равно получается невероятная атмосфера. Эту атмосферу никто другой создать не может. У нас получается делать это так, что люди расслабляются и балдеют, наслаждаются, все органично и взаимосвязано. Думаю, это связано с тем, что мы все делаем, как-будто для себя.

- Для индустрии организации свадеб реально нужны знания, ведь не все идет с головы. Вместе с тем полки библиотек явно не прогибаются от нужной литературы. Откуда вы брали информацию для работы?

- Я – явный показатель того, что эту профессию можно освоить самостоятельно. Я реально не прочитала ни одной книги по организации свадьбы, не училась ни на одних курсах ивент-организации. Потому что их не существует. Теперь я создала курс и мне кажется, что он очень сильный. Любой человек, который хочет освоить эту профессию – сделает это по моему курсу.

Саша Дергоусова: Я считаю, что организация – это талант Фото: Тарас Безпалый

Когда я начинала, такого ничего не было даже близко. Я считаю, что организация – это талант. А если у тебя есть еще творческое начало и ты умеешь прочувствовать какие-то штуки, придумать их, есть чувство стиля – то это прекрасно. У меня это все сошлось. Поэтому я все это делала из собственного опыта, по наитию.

Понятно, что я не всегда была такая крутая. Первые мероприятия были простые. Но каждый новый проект все сложнее и сложнее. И ты начинаешь понимать, что справишься. Мы даже три года подряд шутили, что сложнее уже ничего не придумаешь, и на следующий год нас удивляли. По-разному: это могло быть из-за локации, из-за сложности идеи или из-за сроков. На самом деле самое сложное – это сроки. После этого мы перестали эту шутку произносить, потому что, возможно, в следующий раз нам в космос предложат полететь. Но это все только учит, и ты потом просто снимаешь технологию, как это у тебя получилось.

Чем сложнее проект, я реально схожу с ума от кайфа

- Если очень сжатые сроки, клиентам не отказываете?

- Я обожаю сложные проекты. Я такой сумасшедший человек, что люблю сложности. И чем сложнее проект, особенно ивент, у меня начинается внутренний азарт и я реально схожу с ума от кайфа, я реально горю. Я люблю сложные проекты. У меня никогда не было нереальных проектов (хотя, для очень многих они таковыми кажутся), но я все равно знала, что они реальны. Я если что-то обещаю сделать – то делаю. Это качество мне тоже в работе очень сильно помогает. Если я попадала в ситуацию, где я по неопытности не знала решения, то клиента это вообще никак не касалось и не волновало, с этим разбиралась за свои деньги и своим опытом решала проблему.

- Я знаю, что вы делитесь опытом по подбору персонала. Но как вы выбираете людей для себя?

- Я раньше вела лекции по командообразованию, а сейчас не веду, потому что у меня самой поменялось мировоззрение на это все. Но, скажу честно, сейчас мне очень сложно подбирать людей. Сейчас я практически никого к себе не подпускаю. Я для себя поняла, что мне надо выбирать ТОПов, которые будут руководить каким-то направлением, а уже свои команды они должны набирать сами. Потому что со мной тяжело работать. Я очень требовательная. У меня есть определенные качества, которые очень многим людям не понятны. И я понимаю, почему непонятны. Например, я – человек-результат и я терпеть не могу процесса, когда мне рассказывают, что звонили, пытались, искали, но в результате ничего не получилось. Очень многие люди тратят на это время и действительно верят, что очень стараются и хотят, чтобы их понимал начальник. Я в этом случае не начальник. Я же не приду к клиенту и не скажу, что не сделаю свадьбу, потому что куда-то не смогла дозвониться.

Саша Дергоусова: Мы все делаем, как-будто для себя Фото: Тарас Безпалый

Для многих это эмоционально сложно. А заморочек у меня много. Я считаю, например, что все нужно делать в высшей форме совершенства. Человек-то всему может научится и привыкнуть, но для многих это очень стрессово и тяжело, и люди считают, что лучше найти работу полегче, с нормальным начальником и уходят.

- А в жаркий свадебный сезон вы лично контролируете все проекты?

- Я всегда все проекты контролировала и контролирую. Просто бывает, что проект вообще не сложный в организации и я тогда в "операционку" не влажу, и в принципе не лезу на многих этапах. Например, знать, что пригласительные готовы и переданы клиенту, мне надо. А вот то, какие это пригласительные я буду вникать, только если я лично в этом проекте включена в эмоцию и придумываю концепцию.

Я считаю, что если ты научился делать свадьбы – ты можешь управлять любым проектом

- Сколько человек сейчас работает в агентстве?

- У нас агентство сейчас работает в абсолютно новой для Украины форме работы. Мы закрыли офис, куда люди могли бы каждый день приходить на работу и сидеть там с утра до вечера. Мои коллеги все свободны. Я поняла такую фишку в этом бизнесе, что девочка может в нем работать условно с 20 до 30 лет, когда она вся еще полна энтузиазма и не сильно думает головой о детях, она может мерзнуть и ночами не спать. Потом к 30 все начинают задумываться и задавать себе вопрос, ради чего все это делать. Но если я ее учила с 20 до 30, то она уже суперопытная. А после 30 я вряд ли кого-то сильно научу и смотивирую. Поэтому терять тех людей, которые со мной были с 20, мне не хочется. Сейчас вся моя команда – это те люди, которые со мной на протяжении многих лет. Они уже прошли огонь, воду и медные трубы, они реально суперопытные. При этом нужно понимать, что у них уже появился такой пул знаний, который им самим позволяет управлять своим бизнесом.

Я считаю, что если ты научился делать свадьбы – ты можешь управлять любым проектом. Потому что проектное мышление уже никуда не денешь. Потому что ты умеешь соблюдать сроки, ставить людям задачи, предугадывать ситуации и делать прогнозы.

Девочки почти все занимаются своими проектами, бизнесами. Но под свадьбы мы группируемся. Сейчас у нас шесть с половиной человек, потому что одна наша девочка не всегда бывает с нами.

О развитии свадебной индустрии в Украине

- На сколько индустрия организации свадеб сейчас развита в Украине? Вы задали тренд, вас наследуют?

- Конечно. Я бы сказала, многие копируют, а многие наследуют. Есть ребята, которые перенимают и переделывают все под себя. Есть люди, которые просто учатся и вдохновляются.

Мое субъективное мнение – да, почти весь рынок сформирован по нашим стандартам, по нашим трендам. Просто я-то знаю, что большинство трендов мы принесли в Украину. Вплоть до каких-то мелких элементов декора задавали мы. Например, мебель и посуда для всех сейчас уже норма. А пять лет назад люди говорили: "Зачем нам стулья, если в ресторане уже есть стулья?", "Зачем нам декораторы, если есть флористы?". Я помню в 2010 году мне задавали вопрос "Зачем нужен кенди-бар, если есть торт?" А сейчас уже кенди-бары налево и направо, и на любом детском празднике. Эти тренды мы привносили и они сейчас уже активно работают.

Сейчас уже начал появляться иммерсивный театр. Это моя мечта. Я считаю, что следующий шаг для ивента, если он хочет развиваться в качестве – это иммерсивный театр и эти эмоции. Мы первый раз внесли иммерсивный театр в 2013 году. Мы первые это сделали на свадьбе друзей, где я познакомилась со своим мужем. Это была рок-свадьба, люди попадали как будто в рок-оперу.

- Иммерсивный театр – это как тематическая свадьба?

- Нет, иммерсивный театр – это когда люди полностью становятся участниками событий. Есть два вида мероприятий. Первое, когда ты просто сидишь и смотришь что-то, что тебя развлекает. Как обычно принято - певцы, акробаты, все танцуют, развлекаются, а мы сидим, кушаем и смотрим.



А иммерсивный театр - это когда грань между зрителями и актерами стирается. Все превращается в единое действие, где люди попадают не просто в тематику, они это все проживают, их вовлекают в игру, носят реквизит и многое другое. Но это очень непростой ивент и он, как правило, дорогой. Поэтому не все клиенты к этому готовы.

- Назовите пять критериев хорошо организованной свадьбы?

Все четко спланировано и под контролем. Команда организаторов понимает, что происходит в каждый момент, знает как и на что реагировать, что идет за чем, кого предупредить, проинформировать, если что-то идет не так. Свадьба не зациклена на одном человеке, а именно на команде людей распределены задачи. Потому что очень провально, когда один менеджер, на нем все зациклено и все бегают к нему с вопросами. Гости расслаблены, кайфуют и наслаждаются и получают больше, чем даже могли ожидать. Когда пара вообще не думает о том, что происходит, они не отвлекаются. Когда все подрядчики и все задействованные удовлетворены своей работой.

Саша Дергоусова – основатель бренда постельного белья Home me Фото: Тарас Безпалый

О развитии бренда постельного белья и домашнего текстиля Home me

- Постель – это второй ваш бизнес, он вытекает из организации свадеб?

- Вообще не взаимосвязано. У меня никогда в жизни ничего не взаимосвязано.

- А как вы пришли к этому?

- Как всегда – эмоционально. Я вообще в жизни все принимаю эмоционально и мало думаю.

- Почему именно постель?

- История короткая. Я была в Нью-Йорке и зашла в очередной магазин домашнего декора, потому что я его безумно люблю. Это вторая моя любимая тема. Я тогда как раз делала ремонт в своей квартире и мне это очень нравилось, так как это была долгожданная, первая в моей жизни любимая квартира. После того, как я жила по съемным квартирам, потом с мамой, не было своего дома, и тут появилась квартира, то естественно я заморачивалась над ее обустройством. Тогда у меня уже был мой парень, сейчас он – мой муж, и мы путешествовали. В какой магазин мы бы не заходили, я могла "тарабанить" оттуда чайнички, ложечки, бокальчики, тарелочки. Самое любимое было, когда мы с Нью-Йорка тащили ведро бирюзового цвета.

В очередной раз я стою в магазине в Нью-Йорке, красивая полка и там нереальное количество красивой постели. Тогда подумала, как бы я хотела, чтоб в Украине так тоже было. А потом стою и думаю, а почему же я просто хочу – я сделаю. Но тогда это было нереальным, а сейчас я понимаю, что это было еще и сумасшедшим. Производство, бренд – это не так просто.

Постель Home me Фото: Тарас Безпалый

- У вас полностью настроено производство?

- У нас есть производство в Китае. Мы придумываем все здесь. Я летаю туда, контролирую качество. Сейчас у нас есть производство в Украине, это другие изделия. Мы сейчас не только постель делаем, а и пледы и коврики. Сейчас мы и на международный рынок закинули мысль.

На самом деле, это только в том магазине в Нью-Йорке было все так классно. Например, для меня было удивительно в Скандинавии, например, в Дании, где все любят тактильно, комфортно, но у них, в какой магазин я не захожу, просто ужасное постельное белье. Я подумала может показать им, какое должно быть классное? И вот мы сейчас этим пробуем заниматься.

Постельное белье Home me Фото: Тарас Безпалый

- На каком этапе развития сейчас находится бизнес Home me, потому как вы говорите, что сразу "клиент не повалил"?

- Сейчас бизнес прекрасно развивается. Он уже окупил себя и давно прибыльный. Но другой вопрос в том, что я не сижу на месте и не достаю прибыль, а постоянно развиваю. Мы постоянно развиваемся, какие-то идеи придумываем, фишки, продукцию запускаем.

Украинцы очень круто умеют работать, но они ленивые, не хотят напрягаться лишний раз

Вначале было тяжело, потому что делали в первый раз. Плюс сейчас с производством самое тяжелое. И вообще я считаю, что это проблема всей Украины - украинцы очень круто умеют работать, очень трудоспособные, но они ленивые, не хотят напрягаться лишний раз, не хотят что-то делать впервые. И плюс у всех очень много "корон на голове".

В свадьбах я проходила этот же путь, и помню я это очень хорошо. Очень много было сложностей со всеми: с декораторами, с техниками. Обсуждать, говорить, менять их какие-то паттерны в голове, объяснять, что стильно, над чем надо заморочиться – очень часто. Люди не хотят напрягаться, а в производстве тем более. Сложно найти, чтобы качественно и без лени.

- А у вас уже есть следующий бизнес-проект?

- Нет, я себе пообещала, что в ближайшее время я ничего такого не делаю. У меня свадебный бизнес, школа, которой я уделяю время, выступаю, Homey, семья и я еще занимаюсь духовным развитием, и я этим тоже делюсь и провожу тренинги на эту тему. Это все требует времени. Если бы я сейчас на себя еще что-то взяла, то, наверное, сошла бы с ума.

Об Индии

- Я знаю, что минимум раз в год вы ездите в Индию практиковать. Как это вам помогает и что это дает?

- Уже не раз в год, а минимум 2-3 раза. Это такая тема, что я даже не знаю, как ее раскрыть максимально коротко. Познавать мир и жить с ним в гармонии можно бесконечное количество времени. Для меня это безумно интересно. В Индии я получаю бесконечное умиротворение, бесконечное количество мудрости, отдых, переключение, невероятные для себя инсайты и растяжки.

Все люди выбирают поехать ли им в Индию или нет. Они говорят, что Индия грязная, еще какая-то. Но опять же, они ее не знают. Но вопрос в том, что когда ты туда попадаешь – это как зазеркалье, как мистический мир. В Индию человек попадает не тогда, когда он готов, а когда Индия готова его принять. Когда Индия открывает ему свое волшебство, тогда она открывает очень безграничное количество мудрости, знаний, опытов, и ты уже никогда не будешь прежним. Индия не может остаться безразличной, человек либо ее любит, либо ненавидит. Если он ее ненавидит, значит она ему не открылась.

В Индии ты остаешься со своей душой. Ты слышишь свое сердце, свою душу. То, как ты слышишь себя в Индии, ты не слышишь себя нигде.

Блиц-интервью с Сашей Дергоусовой:

