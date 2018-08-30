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Секреты прочности и долговечности золотых цепочек

Якорь, бисмарк, гурмет, фигаро, лав… За этими необычными названиями скрыты всем известные виды плетения золотых цепей. Наверное, цепочка – самый универсальный вид ювелирного украшения. Цепочку можно носить каждый день на работу, можно надеть несколько и получить стильный многослойный аксессуар. Для мужчин золотая цепочка – украшение №1 и по традиции – неотъемлемый атрибут независимо от стиля или возраста.

Купить золотую цепочку в интернете сегодня легко. Выбор плетений, цветов, размеров просто поражает. И главное – дизайны фантазийных плетений придумывают и сегодня. Кроме того, на украшение дают гарантию, чтобы клиент не сомневался в качестве изделия.

На что стоит обращать внимание при покупке цепочки? Насколько крепкое плетение, качественный замок, срок гарантии от производителя. Но не нужно забывать: цепей, которые никогда не рвутся, не существует. Это подтвердит любой профессиональный ювелир. Поэтому лучше заранее знать и разбираться в причинах, по которым золотая цепь может порваться. Так же, как может порваться одежда, поломаться стиральная машина или автомобиль, может потребовать ремонта и ювелирное украшение.

Одной из самых распространенных причин, из-за чего может порваться золотая цепочка, является неправильное обращение с ней. Ничего особенного: надел, ходил и вот – неожиданно порвалась, когда снимал одежду или распутывала от волос, или надевала другой подвес. Но на самом деле это закономерный результат того, что цепь носят постоянно, не снимая. Если цепочку не снимать перед сном, принимать в ней душ, ходить в спортзал, то ее звенья будут быстрее изнашиваться.

Не все знают об этом, но чистящие и моющие средства могут нанести непоправимый вред цепи и любому золотому украшению. К сожалению, на этикетках бытовых средств нет предостережений об этом, но из уроков химии мы знаем: золото реагирует с хлором, бромом и йодом. Почему на этот счет нигде нет предостережений? Наверное, потому что надевать ювелирные украшения во время уборки не самая лучшая идея. Лучше поискать другие события для этой цели. По той же причине не надевают украшения в бассейн. Дело в том, что вода в бассейне хлорируется (пусть и безопасно для организма). Но это может быть небезопасно для цепи.

Помните, что украшения любят заботливый и внимательный уход. Лучше доверить его профессионалам. Не стоит чистить свою золотую цепочку в домашних условиях с помощью бытовых средств. Это может испортить украшение. Известные производители сегодня предлагают профессиональную бесплатную чистку изделий, дают пожизненную гарантию и обеспечивают максимальный сервис для покупателей.

При правильном уходе и внимательном обращении, золотая цепь будет служить вам долгие годы без проблем!