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Сексуальная Синди Кроуфорд оголила ноги в красном платье

53-летняя модель похвасталась стройной фигурой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
Фото: instagram.com/cindycrawford

Поклонники Синди Кроуфорд недоумевают, как можно оставаться идеальной красоткой в 53 года, ведь с такой внешностью знаменитость легко может конкурировать с юными моделями. И на очередном мероприятии звезда снова стала изюминкой вечера, надев красное облегающее платье с асимметричным подолом.

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С глубоким декольте и бесконечно длинными ногами Синди Кроуфорд выглядела, так сказать, в лучших традициях 90-х. В довершении светского выхода жгучая красотка обула нежные серебристые босоножки и подобрала миниатюрный клатч такого же цвета.

Синди Кроуфорд в облегающем красном платье с оголенными ногами
Синди Кроуфорд в облегающем красном платье с оголенными ногами
Фото: Getty Images

Сквозь едва накрученные локоны сверкали драгоценные серьги-висюльки. А в макияже слегка подчеркнуты глаза из-за огромной любви звезды к натуральному виду. 

Напомним, ранее Синди Кроуфорд продемонстрировала, что бояться экспериментов вовсе не стоит, примерив яркий костюм цвета фуксии. А также недавно звезда позировала на красной дорожке в черном брючном костюме на голое тело.

О секретах личной жизни Синди Кроуфорд смотрите в нашем сюжете:

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