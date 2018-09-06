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Сексуальное белье и Сара Джессика Паркер: как прошел показ новой коллекции Intimissimi

Бренд нижнего белья Intimissimi презентовал новую коллекцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:47
Показ новой коллекции Intimissimi. Фото: Getty
Показ новой коллекции Intimissimi. Фото: Getty

В Вероне прошла грандиозная презентация новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi. Показ ознаменовался приездом звездных гостей, в числе которых была звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, которая на всех мероприятиях выглядит стильно и роскошно.

Актриса выбрала для выхода ажурный топ Intimissimi, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.

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Сара Джессика Паркер
Фото: Getty

В числе гостей была Ирина Шейк, которая также вышла на подиум в качестве модели, примерив довольно сексуальные комплекты нижнего белья.

Показ новой коллекции Intimissimi
Фото: Getty
Показ новой коллекции Intimissimi
Фото: Getty
Показ новой коллекции Intimissimi
Фото: Getty
Показ новой коллекции Intimissimi
Фото: Getty
Показ новой коллекции Intimissimi
Фото: Getty
Показ новой коллекции Intimissimi
Фото: Getty
Показ новой коллекции Intimissimi
Фото: Getty
Показ новой коллекции Intimissimi
Фото: Getty
Показ новой коллекции Intimissimi
Фото: Getty
Показ новой коллекции Intimissimi
Фото: Getty
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Напомним, ранее голивудская звезда Кейт Бекинсэйл посетила церемонию вручения премии GQ Men of the Year. При этом актриса надела очень уж откровенное платье с пестрым принтом.

А ранее Ирина Шейк пришла поддержать своего возлюбленного Бредли Купера, чей, представленный на Венецианском кинофестивале фильм, стал для актера режиссерским дебютом. Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче.

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Источник: "Сегодня"
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