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Сексуальные блондинки: Пэрис Хилтон с сестрой появились на вечеринке в роскошных нарядах

Блондинки устроили маме праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Никки и Пэрис Хилтон с мамой Кэти
Никки и Пэрис Хилтон с мамой Кэти
Фото: AFP

14 марта мама Пэрис и Никки Хилтон Кэти праздновала день рождения. По этому случаю знаменитые блондинки решили устроить девичник в лучшие баре Беверли-Хиллз.

35-летняя Никки Хилтон опубликовала в Instagram снимок, на котором она вместо со своей звездной сестрой Пэрис и мамой - 60-летней Кэти позирует в местном заведении.

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Обладательницы знаменитой фамилии основательно подготовились к походу на вечеринку – Пэрис надела длинное белое платье с глубоким декольте кардиган молочного цвета, лодочки в тон и солнцезащитные очки с крупной белой оправой.

Никки и Пэрис Хилтон с мамой Кэти
Никки и Пэрис Хилтон с мамой Кэти
Фото: instagram.com/nickyhilton

Никки была одета в маленькое черное платье с металлическими вставками, сопроводив образ лодочками в тон. Кэти тоже остановила выбор на total black - она надела короткое платье, украшенное кружевом, накинула удлиненный пиджак, а с собой взяла небольшую сумочку.

Напомним, Пэрис Хилтон разорвала помолвку после двух лет отношений. Жених не дал себя обидеть и потребовал вернуть помолвочное кольцо, стоимостью два миллиона долларов. Однако Пэрис заявила, что не вернет кольцо ни Крису, ни ювелирному дизайнеру, который его сделал.

После внезапного разрыва со своим женихом Крисом Зилкой, Пэрис не спешит расстраиваться. Американская звезда вовсю планирует будущее материнство.

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