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Селена Гомес показала идеальную фигуру в новой рекламе Puma

Звезда стала лицом известного спортивного бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:29
Селена Гомес. Фото: PUMA
Селена Гомес. Фото: PUMA

Селена Гомес, чьи поклонники заметили, что в последнее время грудь звезды стала гораздо внушительнее, чем была раньше, стала лицом новой рекламной кампании спортивного бренда Puma.

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Селена Гомес
Фото: Puma

Первые снимки новой линейки Puma California уже появились в сети. На них актриса и певица помимо хорошей спортивной формы демонстрирует еще и топы, легинсы и кроссовки бренда.

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Селена Гомес
Фото: Puma

А спортивному образу придают немного шика крупные серьги-кольца.

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Селена Гомес
Фото: Puma

Напомним, ранее 26-летняя американская поп-звезда решила в очередной раз сделать паузу и не использовать соцсети. О своем решении певица сообщила на странице в Instagram, написав эмоциональное сообщение.

Также Селена выражала обеспокоенность состоянием своего бывшего парня Джастина Бибера, который очень часто попадает в объективы папарацци плачущим.

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Источник: "Сегодня"
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