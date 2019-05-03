Селена Гомес выпустила купальник, скрывающий ее шрам после операции
26-летняя певица представила свое новое детище
26-летняя певица Селена Гомес, которая недавно презентовала первый клип после госпитализации, выпустила вместе со своей подругой Терезой Мингус капсульную коллекцию купальников Selena x Krahs Swim. К созданию пляжных моделей бикини звезда подошла осмысленно и разработала фасон, который скрывает ее шрам после пересадки почки.
Знаменитость, которая еще и приняла участие в рекламной фотосессии, рассказала, что трусики такой особенной модели отличаются завышенной талией и поясом. Купальник позволяет ей чувствовать себя более комфортно на пляже.
В результате Селена создала два купальника – закрытый красного цвета с молнией, а также бикини с плавками с завышенной талией и поясом. Певица объяснила, что такой дизайн был выбран для того, чтобы девушки на пляже с подобными шрамами чувствовали себя комфортно и стильно. Помимо них, подруги выпустили еще несколько более откровенных комплектов.
"Я хорошо провела время, работая над капсулой. Это было весело. После пересадки почки мне начали нравиться купальники, которые скрывают мой шрам. Так я чувствую себя уверенно", – написала Селена в Instagram.
Напомним, недавно Селена Гомес разместила целую серию снимков, на которых она запечатлена в белом купальнике в окружении подруг. Отметим, что в сети обсуждают новую звезду Instagram – мексиканку Софию Соларес, которая безумно похожа на знаменитую американскую певицу Селену Гомес.
Смотрите видео о том, что Селена Гомес увеличила грудь:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram