Селена Гомес выпустила купальник, скрывающий ее шрам после операции

26-летняя певица представила свое новое детище

Селена Гомес Фото: instagram.com/selenagomez

26-летняя певица Селена Гомес, которая недавно презентовала первый клип после госпитализации, выпустила вместе со своей подругой Терезой ​​Мингус капсульную коллекцию купальников Selena x Krahs Swim. К созданию пляжных моделей бикини звезда подошла осмысленно и разработала фасон, который скрывает ее шрам после пересадки почки.

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Знаменитость, которая еще и приняла участие в рекламной фотосессии, рассказала, что трусики такой особенной модели отличаются завышенной талией и поясом. Купальник позволяет ей чувствовать себя более комфортно на пляже.

В результате Селена создала два купальника – закрытый красного цвета с молнией, а также бикини с плавками с завышенной талией и поясом. Певица объяснила, что такой дизайн был выбран для того, чтобы девушки на пляже с подобными шрамами чувствовали себя комфортно и стильно. Помимо них, подруги выпустили еще несколько более откровенных комплектов.

Фото: instagram.com/krahs Фото: instagram.com/krahs Фото: instagram.com/krahs Фото: instagram.com/krahs 1/4

"Я хорошо провела время, работая над капсулой. Это было весело. После пересадки почки мне начали нравиться купальники, которые скрывают мой шрам. Так я чувствую себя уверенно", – написала Селена в Instagram.

Напомним, недавно Селена Гомес разместила целую серию снимков, на которых она запечатлена в белом купальнике в окружении подруг. Отметим, что в сети обсуждают новую звезду Instagram – мексиканку Софию Соларес, которая безумно похожа на знаменитую американскую певицу Селену Гомес.

Смотрите видео о том, что Селена Гомес увеличила грудь:

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