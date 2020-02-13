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Естественность и экстрим: модные цвета волос сезона весна-лето 2020

Какие оттенки волос будут на пике популярности в этом году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Модные цвета волос весна-лето 2020
Модные цвета волос весна-лето 2020
Фото: Pinterest

Чем ближе весна, тем сильнее хочется поэкспериментировать с прической, обновить цвет и даже кардинально сменить имидж. Сегодня.Lifestyle рассказывает, какие цвета волос будут самыми трендовыми в сезоне весна-лето 2020. Вдохновляемся на новые изменения!

О самых популярных прическах смотрите в сюжете:

Вступать в новое десятилетие необходимо смело, говорят эксперты. Но важно помнить – какой бы цвет вы не выбрали для своих волос, они должны выглядеть здоровыми и ухоженными.

Модные оттенки волос 2020 весьма разнообразны, так что подойдут девушкам с разными типажами. Но важно помнить: несмотря на стандарты, подбирать новый цвет следует индивидуально. Не бойтесь примерять на себя блонд, если у вас карие глаза и темные брови, а также не отказывайтесь от любимого красного цвета, если вам кажется,что он слишком яркий для вас.

Модные цвета волос 2020

Холодный блонд

Холодные оттенки блонд, дымные и даже серебряные, будут актуальны этой весной. Если ваши волосы далеки от такого тона, самостоятельно окрашивать их не рекомендуем. Лучше обратиться к специалисту. Поддерживать же серебристый цвет стоит специальными оттеночными шампунями и бальзамами, а также беречь от слишком горячей воды.

Модный цвет волос 2020 фото
Модный цвет волос 2020 фото
Фото: Pinterest

Естественный блонд

Модные оттенки волос 2020 для блондинок представлены также и теплыми тонами. Естественный блонд остается классикой уже который год. Хорошо волосы будут смотреться с более темными корнями, переходящими в honey blonde или golden blonde.

Модный цвет волос 2020 года
Модный цвет волос 2020 года
Фото: Pinterest

Фиолетовый и голубой

Цвет 2020 года по версии Pantone – синий. Любые его оттенки будут актуальны и на волосах. Выбирайте тона в зависимости от вашего типа кожи, но помните, яркий цвет нуждается в особенном уходе. Добавим, что фиолетовый – самый модный оттенок волос для карих глаз. А если предпочитаете голубой цвет, то лучше сделать выбор в пользу пастельного оттенка.

Модный цвет волос тенденции
Модный цвет волос тенденции
Фото: Pinterest

Каштан

Если говорить о модных оттенках волос 2020 для брюнеток, то здесь кстати вспомнить каштан, который так любят многие. Переходить со светлых (ранее осветленных) волос на этот цвет стоит предельно осторожно, однако в целом этот модный цвет волос 2020-2021 легко достигается уже с первой покраски, а главное – прост в уходе.

Модный цвет волос 2020-2021
Модный цвет волос 2020-2021
Фото: Pinterest

Цветовой контраст

Модные оттенки волос с подиумов, которые будут актуальны в сезоне весна-лето 2020 достаточно разнообразны. Но самым стильным, на наш взгляд, есть двойное окрашивание. Добавить немного яркости в ваш образ можно, окрасив несколько прядей, как это сделала Дуа Липа. Отлично сочетаются между собой черный и белый цвета, серый и голубой. Стильно также будут выглядеть окрашенные концы.

Модные цвета волос весна-лето 2020
Модные цвета волос весна-лето 2020
Фото: instagram.com/dualipa

Темно-рыжий

Эксперты утверждают, что в 2020 году многие красавицы перейдут на жгучий красно-коричневый, темно-рыжий, медный цвет. Волосы как у Зендаи подойдут смуглым девушкам, это также модный цвет волос 2020 для обладательниц зеленых глаз. Золотые и рыжие тона придадут вашему образу яркости и дерзости.

Модный цвет волос 2020 фото
Модный цвет волос 2020 фото
Фото: instagram.com/zendaya

И помните: не стоит гнаться за модой без оглядки. Выбирайте окрашивание, которое не навредит вашим волосам, и которое будет нравиться вам, а не окружающим.

Ранее мы рассказывали о красивых прическах на 14 февраля.

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