Сезон в разгаре: выбираем самый трендовый купальник 2020 года
Андре Тан рассказал о главных тенденциях пляжной моды
Вопреки любым преградам этим летом мы все равно планируем загореть. Но времени на то, чтобы запастись впрок солнечным теплом и витамином D не так уж много. Если вы еще не подняли себе настроение покупкой нового купальника, этот материал – вам в помощь.
Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился с Сегодня.Lifestyle советами, как правильно использовать тренды пляжной моды, чтобы чувствовать себя максимально актуально на любом побережье.
Основной тренд лета 2020 – красивые ретро акценты в современном прочтении. В первую очередь – среди принтов: это горошек, animal, полоска.
Актуально смотрится сочетание классического принта и современного фасона. Верх купальника может быть каким угодно – бандо, халтер, классический бюстье, танкини. Низ купальника – с высоким вырезом, что визуально удлинит ноги. Высокая посадка, опять же, это стиль ретро.
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"Образов для вдохновения – масса. Если взять трендовые 60-е – от элегантных пляжных образов Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн до раскрепощенной сексуальности Бриджит Бардо. Если же вы хотите инвестировать деньги в купальник на несколько сезонов – выбирайте классику", – советует Андре Тан.
Итак, что же в тренде в пляжной моде 2020?
Самый модный цвет – оранжевый и разные оттенки шоколада. Самое модное украшение купальника – кольца. Ними соединяются верх и низ, лиф и бретельки, любые детали купальника.
Если вы хотите блеснуть на пляже – выбирайте соответствующий купальник с металлическим блеском. Это поможет вам быть и в тренде, и в центре внимания.
Бикини с длинными лямками, которые, несколько раз перекрещиваясь, завязываются на талии, всегда смотрится очень изящно и стильно. Рюши, оборки, воланы по-прежнему актуальны. Такие детали делают образ женственным и немного кокетливым. Кроме того, делая акцент на груди, плече или талии, вы можете подчеркнуть достоинства своей фигуры.
Сдельный или раздельный купальник с лямкой на одно плечо сделает вас королевой пляжа. Второй вариант проявления этого тренда – асимметричные вырезы в слитном купальнике – в районе талии или на груди.
Открытые плечи в раздельных купальниках подчеркивают хрупкость и женственность. Купальники в спортивном стиле подходят для девушек, которые время на пляже проводят активно: могут и посерфить, и в пляжный волейбол сыграть.
Купальники с длинными рукавами, и моно, и раздельные – прекрасный модный вариант для тех, кто по какой-то причине загорать не собирается.
Чаще всего плечи и руки у нас обгорают, когда мы плаваем, потому такой вариант купальника – прекрасная защита для тех, кто этим летом говорит плаванию – "да", загару – "нет".
Купальники из эко-материалов и переработанных материалов тоже в тренде. Мода становится все более ответственной в части сохранения окружающей среды, поэтому в 2020 году так много вариантов сдельных и раздельных купальников, изготовленных без вредя для планеты.
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