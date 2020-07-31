Сезон в разгаре: выбираем самый трендовый купальник 2020 года

Андре Тан рассказал о главных тенденциях пляжной моды

Вопреки любым преградам этим летом мы все равно планируем загореть. Но времени на то, чтобы запастись впрок солнечным теплом и витамином D не так уж много. Если вы еще не подняли себе настроение покупкой нового купальника, этот материал – вам в помощь.

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился с Сегодня.Lifestyle советами, как правильно использовать тренды пляжной моды, чтобы чувствовать себя максимально актуально на любом побережье.

Самые модные купальники 2020 года Фото: Pinterest

Основной тренд лета 2020 – красивые ретро акценты в современном прочтении. В первую очередь – среди принтов: это горошек, animal, полоска.

Актуально смотрится сочетание классического принта и современного фасона. Верх купальника может быть каким угодно – бандо, халтер, классический бюстье, танкини. Низ купальника – с высоким вырезом, что визуально удлинит ноги. Высокая посадка, опять же, это стиль ретро.

"Образов для вдохновения – масса. Если взять трендовые 60-е – от элегантных пляжных образов Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн до раскрепощенной сексуальности Бриджит Бардо. Если же вы хотите инвестировать деньги в купальник на несколько сезонов – выбирайте классику", – советует Андре Тан.

Итак, что же в тренде в пляжной моде 2020?

Самый модный цвет – оранжевый и разные оттенки шоколада. Самое модное украшение купальника – кольца. Ними соединяются верх и низ, лиф и бретельки, любые детали купальника.

Если вы хотите блеснуть на пляже – выбирайте соответствующий купальник с металлическим блеском. Это поможет вам быть и в тренде, и в центре внимания.

Модный купальник 2020

Фото: Pinterest

Бикини с длинными лямками, которые, несколько раз перекрещиваясь, завязываются на талии, всегда смотрится очень изящно и стильно. Рюши, оборки, воланы по-прежнему актуальны. Такие детали делают образ женственным и немного кокетливым. Кроме того, делая акцент на груди, плече или талии, вы можете подчеркнуть достоинства своей фигуры.

Купальник с воланами сделает образ женственным

Фото: Pinterest

Сдельный или раздельный купальник с лямкой на одно плечо сделает вас королевой пляжа. Второй вариант проявления этого тренда – асимметричные вырезы в слитном купальнике – в районе талии или на груди.

Купальник на одно плечо – главный тренд 2020 года

Фото: Pinterest

Открытые плечи в раздельных купальниках подчеркивают хрупкость и женственность. Купальники в спортивном стиле подходят для девушек, которые время на пляже проводят активно: могут и посерфить, и в пляжный волейбол сыграть.

Трендовые купальники 2020 года

Фото: Pinterest

Купальники с длинными рукавами, и моно, и раздельные – прекрасный модный вариант для тех, кто по какой-то причине загорать не собирается.

Чаще всего плечи и руки у нас обгорают, когда мы плаваем, потому такой вариант купальника – прекрасная защита для тех, кто этим летом говорит плаванию – "да", загару – "нет".

Купальник для тех, кто не хочет загорать

Фото: Pinterest

Купальники из эко-материалов и переработанных материалов тоже в тренде. Мода становится все более ответственной в части сохранения окружающей среды, поэтому в 2020 году так много вариантов сдельных и раздельных купальников, изготовленных без вредя для планеты.

Актуальный купальник на лето 2020

Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этим летом.

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