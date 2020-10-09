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Сезон восстановления: как вернуть волосы к жизни после теплого сезона

Этого не избежать: как бы нам ни хотелось, но после летнего сезона волосы выглядят не наилучшим образом

Солнечные лучи, соленая вода в море и хлорированная в бассейне, кондиционированный воздух делают свое дело – очень сильно сушат волосы. Часто мы расплачиваемся за теплые дни тусклыми, пушащимися, ломкими локонами. Но вернуть их к жизни не составит труда, если вы воспользуетесь нашими советами.

Нужно ли волосам обновление?

Насколько повреждаются волосы, зависит от многих факторов. Это и длина, тип волос, окрашивание. Если ваши локоны тусклые, грубоватые на ощупь, то им нужна помощь. Учтите также, что чем длиннее волосы, тем они старше. Они уже много лет подвергались воздействию солнца, моря и хлора, следовательно, локоны стали еще более хрупкие. Тут на помощь придет шампунь "Восстанавливающий" Aufbau Shampoo BE KEEN ON HAIR с кератином, пшеничным протеином и пантенолом. Он восстанавливает структуру волос, предупреждает образование секущихся кончиков и предотвращает ломкость. Обогащенная креатином и кератином формула придает волосам эластичность и делает их послушными.

Шампунь "Восстанавливающий" Aufbau Shampoo BE KEEN ON HAIR

Кудрявые и вьющиеся волосы более слабые, чем прямые, именно поэтому они нуждаются в особенном уходе и правильно подобранных средствах. Сыворотка для непослушных и вьющихся волос Frizz Controller Serum ING PROFESSIONAL – это результат алхимии пяти видов ценных активных компонентов: масла авокадо, арганового масла, витамина Е, комплекса мирустил MFP и УФ фильтра. Масла хорошо укрепляют волосы и заполняют их пустые участки, тем самым препятствуя сечению и ломкости. Витамин Е способствует восстановлению, а комплекс мирустил MFP делает пряди послушными, мягкими и шелковистыми, формирует красивый завиток и оказывает антистатический эффект. Продукт хорошо защищает волосы от агрессивного воздействия внешней среды и от высоких температур.

Сыворотка для непослушных и вьющихся волос Frizz Controller Serum ING PROFESSIONAL

Внимание: питание и увлажнение

Чаще всего после летнего сезона волосы сильно обезвожены. А сухие волосы не выглядят здоровыми, страдает также кожа головы, которая нуждается в уходе и питании. Питательный бальзам-кондиционер с оливковым маслом Nua благодаря своей легкой текстуре равномерно наносится на кожу головы, позволяя активным веществам оптимально воздействовать на нее. Бальзам устраняет раздражение, покраснения и зуд с кожи головы, улучшает структуру волос. Он придает волосам необычную эластичность и возвращает здоровый вид.

Питательный бальзам-кондиционер с оливковым маслом Nua

Лучшие друзья сухих волос – это маски. Маска Smooth with Caviar NUA PRO имеет в составе активные компоненты экстракта черной икры, которые бережно увлажняют волосы и кожу головы, насыщают их необходимой влагой и полезными веществами, оказывают активное питательное действие, наполняют волосы природным блеском и выравнивают по всей длине.

Маска Smooth with Caviar NUA PRO

Освежаем цвет

Затемнение всего на один тон с помощью тоника – отличный способ вернуть волосам блеск. Такое окрашивание придаст локонам здоровый заряд, если вы планируете еще один солнечный отпуск осенью и хотите избежать большего ущерба с помощью полноценного окрашивания. Питательное крем-масло для волос Nourishing Creamy Oil Inimitable Style HAIR COMPANY поможет подчеркнуть сияние и яркость цвета волос, благодаря технологии LUMINESCINA в его составе. Инновационное средство очень легкой текстуры на основе масла хлопка и витамина Е питает, укрепляет волосы без утяжеления. Что немаловажно, крем-масло защищает кожу головы и волосы от воздействия внешних факторов.

Питательное крем-масло для волос Nourishing Creamy Oil Inimitable Style HAIR COMPANY

Если необходимо быстрое решение

От того, насколько повреждены волосы, зависит, сколько времени понадобится на восстановление. Большинство продуктов глубокого кондиционирования помогают избавиться от обезвоживания. Однако средства быстрого действия мгновенно придадут волосам блеск, сгладив грубую кутикулу. Шпрюкур – спрей для мгновенного ухода Care Basics от бренда C:EHKO быстро и надежно восстанавливает структуру и увлажняет волосы, ощутимо облегчает расчесывание, а ухаживающие компоненты, укрепляют локоны, насыщая витаминами и минералами.

Шпрюкур – спрей для мгновенного ухода Care Basics от бренда C:EHKO

Флюид для поврежденных и непослушных волос Anti Spliss Fluid C:EHKO КERATIN не требует смывания и не утяжеляет волосы. Он предназначен для ухода за поврежденными и секущимися, ломкими и сухими, непослушными волосами. Активная восстанавливающая формула с кератином выравнивает каждый волос, сглаживая чешуйки, делая пряди гладкими и эластичными, укрепляя и регенерируя их. Локоны станут мягкими и более послушными, упругими, вернут естественное сияние.

Флюид для поврежденных и непослушных волос Anti Spliss Fluid C:EHKO КERATIN

Укладка без ущерба

Когда волосы поврежденные и сухие, лучше избегать тепловой укладки. Если это невозможно сделать, то перед тем, как сушить волосы, хорошо промокните их мягким полотенцем. Используйте низкую температуру, а также термозащитные средства.

Термозащитное молочко с Luminescina Inimitable Style

Молочко Luminescina Inimitable Style от HAIR COMPANY защищает волосы при термоукладке феном, благодаря образованию защитной пленки, которая, кроме того, обеспечивает естественное увлажнение волос.

Спрей с термозащитой Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR

Спрей с термозащитой Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR защищает волосы, от перегрева при использовании фена и утюжка, а также восстанавливает нарушенную структуру волос и возвращает им прочность и упругость.

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