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Сезонные скидки: ТОП-3 уловки магазинов, чтобы вы потратили как можно больше денег

Как с помощью скидок нас заставляют покупать больше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Сезонные скидки в магазинах: миф или реальность?
Сезонные скидки в магазинах: миф или реальность?
Фото: pexels.com

Журналисты общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит на канале "Украина" с Еленой Кот каждое воскресенье в 20:00, рассказали о трех уловках, которые маркетологи применяют во время распродаж.

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  1. Во время распродажи магазины расставляют так называемые приманки для покупателей – яркие баннеры, информирующие о скидках. Однако в магазине, где повсюду пестрят надписи о скидке в 70%, найти одежду с такой скидкой довольно трудно.
  2. В магазинах во время распродаж используют специальное ценовое зонирование удобное с точки зрения покупателя. Однако пока покупатель дойдет до зоны с наиболее низкими ценниками со скидками, ему нужно пройти через стеллажи с одеждой из новых коллекций. Так магазин навязывает покупателю желание приобрести вместе с акционным товаром и дорогую вещь. Если действительно хотите сэкономить во время акций или распродаж, идите сразу к одежде, которая вас заинтересовала.
  3. Классическая уловка, которую используют все продавцы, – указывать цену в виде "от ХХ грн". Таким образом, на ценнике указывается минимальная цена, по которой можно приобрести вещь, однако на стеллаже такую будет найти достаточно сложно.

Ранее мы рассказывали о главных трендах весны 2019 в повседневной одежде. 

Также смотрите в нашем сюжете о самых модных цветах и оттенках 2019 года:

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