Шелковый сезон: восстанавливаем волосы после лета
Четыре самых действенных способа сделать локоны great again
Отпуск давно растаял за горизонтом, а погода уже успела скинуть 15 градусов. И только наши волосы все еще хранят на себе следы иссушающего летнего солнца. Что ж, настало время взяться за их восстановление всерьез. И вот они: четыре самых действенных способа сделать локоны great again!
В осенний период волосы выпадают интенсивнее обычного, что уж скрывать. Основные причины: все та же смена погодных условий, авитаминоз или неправильный уход. Для самоконтроля важно помнить, что после расчесывания на гребне должно оставаться не больше 20-30 волосков. Если вы обнаружили, что ваши "потери" больше этого предела, – задумайтесь о консультации у специалиста. Трихолог прямо ответит, есть ли повод для паники, и порекомендует средства для лечения волос, которые точно будут работать.
Следующим этапом должно стать переосмысление ежедневной рутины. Возьмем, к примеру, мытье головы. Оно может быть очень травматичным, поэтому проводить его нужно деликатно и с правильными продуктами. Перед процедурой аккуратно прочешите локоны, таким образом вы увеличите эффективность очищения и избежите сильного запутывания прядей. Также сделайте выбор в пользу шампуня без сульфатов и не забывайте мыть голову дважды каждый раз. Массаж, которым сопровождается мытье, должен быть бережным, без слишком сильного давления. Смывайте шампунь теплой водой, не прохладной, иначе он так и останется на прядях ненужным грузом.
Даже если вы очень торопитесь, никогда не пренебрегайте кондиционерами или бальзамами. Волосяной стержень имеет чешуйки, которые обязательно нужно закрывать после очищения, чтобы пряди были блестящими и шелковистыми. Да-да, информация не новая, но стоит того чтобы ее повторить. И конечно, абсолютный мастхэв для домашнего ухода за прядями – маски для волос 1-2 раза в неделю. Исключений здесь быть не может, даже для девушек с локонами, склонными к жирности. Просто подбирать средство придется немного тщательнее.
Соблюдение предыдущих трех правил позволит справиться почти со всеми пагубными последствиями жаркого лета. А масло для кончиков волос и термозащита для горячих укладок – то, что поможет и дальше поддерживать приобретенный результат на соответствующем уровне. Подбирайте эти продукты, исходя из типа своих локонов: для очень сухих и ломких кончиков подойдут масла жожоба, арганы и оливы, для нормальных и жирных прядей лучше взять не такие насыщенные, более легкие формулы.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.