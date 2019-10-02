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Шелковый сезон: восстанавливаем волосы после лета

Четыре самых действенных способа сделать локоны great again

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13

Отпуск давно растаял за горизонтом, а погода уже успела скинуть 15 градусов. И только наши волосы все еще хранят на себе следы иссушающего летнего солнца. Что ж, настало время взяться за их восстановление всерьез. И вот они: четыре самых действенных способа сделать локоны great again!

Лечим, а не маскируем

В осенний период волосы выпадают интенсивнее обычного, что уж скрывать. Основные причины: все та же смена погодных условий, авитаминоз или неправильный уход. Для самоконтроля важно помнить, что после расчесывания на гребне должно оставаться не больше 20-30 волосков. Если вы обнаружили, что ваши "потери" больше этого предела, – задумайтесь о консультации у специалиста. Трихолог прямо ответит, есть ли повод для паники, и порекомендует средства для лечения волос, которые точно будут работать.

Еще нежнее

Следующим этапом должно стать переосмысление ежедневной рутины. Возьмем, к примеру, мытье головы. Оно может быть очень травматичным, поэтому проводить его нужно деликатно и с правильными продуктами. Перед процедурой аккуратно прочешите локоны, таким образом вы увеличите эффективность очищения и избежите сильного запутывания прядей. Также сделайте выбор в пользу шампуня без сульфатов и не забывайте мыть голову дважды каждый раз. Массаж, которым сопровождается мытье, должен быть бережным, без слишком сильного давления. Смывайте шампунь теплой водой, не прохладной, иначе он так и останется на прядях ненужным грузом.

Балуем заботой

Даже если вы очень торопитесь, никогда не пренебрегайте кондиционерами или бальзамами. Волосяной стержень имеет чешуйки, которые обязательно нужно закрывать после очищения, чтобы пряди были блестящими и шелковистыми. Да-да, информация не новая, но стоит того чтобы ее повторить. И конечно, абсолютный мастхэв для домашнего ухода за прядями – маски для волос 1-2 раза в неделю. Исключений здесь быть не может, даже для девушек с локонами, склонными к жирности. Просто подбирать средство придется немного тщательнее.

Дополнительный уход

Соблюдение предыдущих трех правил позволит справиться почти со всеми пагубными последствиями жаркого лета. А масло для кончиков волос и термозащита для горячих укладок – то, что поможет и дальше поддерживать приобретенный результат на соответствующем уровне. Подбирайте эти продукты, исходя из типа своих локонов: для очень сухих и ломких кончиков подойдут масла жожоба, арганы и оливы, для нормальных и жирных прядей лучше взять не такие насыщенные, более легкие формулы.

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