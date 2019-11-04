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Шесть образов от украинских дизайнеров на осень

Холодной осенью многослойность никогда не выйдет из моды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Шесть образов от украинских дизайнеров на осень
Шесть образов от украинских дизайнеров на осень
Фото: пресс-служба

В этом сезоне украинские дизайнеры предлагают разнообразные образы: от строгих и классических до нестандартных и совсем нетипичных для осени. К слову, "бабье лето" немного возвращается, есть прекрасный повод заменить теплые пуховики на стильные пальто и трикотажные костюмы.

Какие цвета помогут быть в тренде и как их сочетать – смотрите видео:

Если вы любите экспериментировать и следите за трендами, обязательно присмотритесь к целостному образу из эко-кожи. Бренд CÏX предлагает костюм нежно-розового оттенка с рубашкой и юбкой, который выгодно играет в любой ситуации. Сделать ваш образ более свежим и летним поможет пальто небесного цвета марки SHEVCHENKO DESIGN STUDIO. Ненавязчивые цветовые решения в холодных оттенках придадут этой осени капельку мечтательности.

Трендовые образы для теплой осени от украинских дизайнеров
Фото: пресс-служба
Трендовые образы для теплой осени от украинских дизайнеров
Фото: пресс-служба
Трендовые образы для теплой осени от украинских дизайнеров
Фото: пресс-служба
Трендовые образы для теплой осени от украинских дизайнеров
Фото: пресс-служба
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Для любительниц классики украинский бренд SOLH предлагает двубортное пальто в клетку для осенних прогулок. Дополнить лук можно базовой водолазкой и юбкой плиссе, а также акцентными казаками. Эксперименты возможны и с базовыми изделиями, разнообразив их яркими деталями.

Пальто в клетку – тренд 2019/2020
Пальто в клетку – тренд 2019/2020
Фото: пресс-служба

Соблазнительные образы поможет составить комплект fox lingerie, добавив базовую белую рубашку и жакет в клетку. Холодной осенью многослойность никогда не выйдет из моды. Также советуем присмотреться к боди. Это абсолютно универсальное изделие, которые станет идеальной базой для вашего гардероба – его можно сочетать как со строгими костюмами, так и с более деликатными изделиями.

Многослойность никогда не выйдет из моды
Фото: пресс-служба
Многослойность никогда не выйдет из моды
Фото: пресс-служба
Многослойность никогда не выйдет из моды
Фото: пресс-служба
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Без трикотажного костюма этой осенью нам не обойтись, ведь он – один из самых популярных и удобных вариантов для любой температуры. Дополнив образ массивными серьгами и ботинками на квадратном каблуке уже можно отправляться на свидание или встречу с подругами.

Тренды осени 2019 – трикотажный костюм
Тренды осени 2019 – трикотажный костюм
Фото: пресс-служба

Напомним, ранее мы писали, когда Черная пятница в Украине 2019: узнайте дату старта тотальных распродаж.

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