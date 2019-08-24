Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Школьные тренды: какой маникюр сделать на 1 сентября

Простые идеи маникюра для старшеклассниц и учителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Выбираем дизайн ногтей на первый звонок
Выбираем дизайн ногтей на первый звонок
Фото: Pinterest

Наступил тот волнительный момент для школьников, когда к 1 сентября осталась неделя и пора уже задуматься о важных элементах праздничного образа – маникюре. Причем, не только старшеклассницы желают выглядеть идеально на школьной линейке, но и учителя в раздумьях – какой маникюр сделать на 1 сентября?

Во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу, смотрите в сюжете:

Сегодня.Lifestyle делятся праздничными идеями школьного маникюра для старшеклассниц и учителей к 1 сентября. Главное правило школьного маникюра – сдержанность и лаконичность. Согласитесь, что на фоне элегантной школьной формы ярко-кислотные ногти будут смотреться совсем не гармонично.

Читайте также:
Привет, школа! ТОП-30 идей маникюра на 1 сентября 2019

Поэтому самый идеальный и практичный вариант – французский маникюр на 1 сентября. Причем, не обязательно делать дизайн с использованием исключительно белого цвета – его можно заменить и другими в меру яркими оттенками: красными, оранжевыми, зелеными и даже синими.

Цветной французский маникюр на первый звонок
Цветной французский маникюр на первый звонок
Фото: Pinterest

А если вы учитель, и не желаете особых акцентов делать на ногтях, сделайте выбор с сторону простого маникюра с использованием нюдовых гель-лаков. Ко всему такой тон практичен на каждый день – вы сможете сочетать его с классическими образами, которые приемлемы в стенах школы. Разумеется, стразы и другие украшения на ногтях – не лучший вариант к 1 сентября. Матовые оттенки придают ноготкам ухоженности и отлично гармонируют с разными цветами одежды.

Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти
Фото: Pinterest
Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти
Фото: Pinterest
Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти
Фото: Pinterest
Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти
Фото: Pinterest
Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти
Фото: Pinterest
Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти
Фото: Pinterest
Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти
Фото: Pinterest
1/7

Для любителей необычного дизайна ногтей мы сделали подборку ярких картинок маникюра на 1 сентября. И абсолютно неважно, какой длины ногти, для ярких личностей – смелые решения. Если в вашей школе нет регламента касательно формы и внешнего вида, то почему бы не сделать необычный и красивый маникюр на 1 сентября?

Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц
Фото: Pinterest
Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц
Фото: Pinterest
Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц
Фото: Pinterest
Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц
Фото: Pinterest
Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц
Фото: Pinterest
Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц
Фото: Pinterest
1/6

Также предлагаем вам подборку праздничных причесок для первоклашек и девочек, которым до 16-ти лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Первый звонок 2019: креативный сценарий 1 сентября Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи Школьная форма 2019: главные советы по выбору одежды для девочки Как выбрать школьную форму: важные советы
школа маникюр стиль 1 сентября тренды 2019 маникюр 2019
Реклама

Новости партнеров

Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Вяленые томаты: Проще не бывает, в духовке на зиму
Вяленые томаты: Проще не бывает, в духовке на зиму
Куриное филе с овощами на сковороде
Куриное филе с овощами на сковороде
Джанабаева впервые за долгое время показала старшего сына
Джанабаева впервые за долгое время показала старшего сына

Популярные статьи

Сегодня, 12:00Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Сегодня, 08:01Fun

День Независимости Украины 2019: поздравления, стихи, картинки и открытки

Вчера, 19:38Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:13Fun

Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос

Вчера, 09:34Шоу-бизнес

Внебрачный сын Шварценеггера пошел по стопам отца: фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 23 августа: все знаки зодиака

22 августаШоу-бизнес

"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына

22 августаШоу-бизнес

"Что с ней?": украинская певица шокировала внешним видом

22 августаFun

Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

22 августаПсихология

Гороскоп на 22 августа: все знаки зодиака

21 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 августаШоу-бизнес

Точная копия мамы! Дочка Елены Кравец очаровала новой фотосессией

21 августаFun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

21 августаШоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

21 августаШоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

21 августаTravel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

Новости партнеров

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно
Чарівна дружина Сержі Роберто, яка відслужила в армії (фото)
Чарівна дружина Сержі Роберто, яка відслужила в армії (фото)