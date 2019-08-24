Школьные тренды: какой маникюр сделать на 1 сентября

Простые идеи маникюра для старшеклассниц и учителей

Выбираем дизайн ногтей на первый звонок Фото: Pinterest

Наступил тот волнительный момент для школьников, когда к 1 сентября осталась неделя и пора уже задуматься о важных элементах праздничного образа – маникюре. Причем, не только старшеклассницы желают выглядеть идеально на школьной линейке, но и учителя в раздумьях – какой маникюр сделать на 1 сентября?

Во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу, смотрите в сюжете:

Сегодня.Lifestyle делятся праздничными идеями школьного маникюра для старшеклассниц и учителей к 1 сентября. Главное правило школьного маникюра – сдержанность и лаконичность. Согласитесь, что на фоне элегантной школьной формы ярко-кислотные ногти будут смотреться совсем не гармонично.

Поэтому самый идеальный и практичный вариант – французский маникюр на 1 сентября. Причем, не обязательно делать дизайн с использованием исключительно белого цвета – его можно заменить и другими в меру яркими оттенками: красными, оранжевыми, зелеными и даже синими.

Цветной французский маникюр на первый звонок Фото: Pinterest

А если вы учитель, и не желаете особых акцентов делать на ногтях, сделайте выбор с сторону простого маникюра с использованием нюдовых гель-лаков. Ко всему такой тон практичен на каждый день – вы сможете сочетать его с классическими образами, которые приемлемы в стенах школы. Разумеется, стразы и другие украшения на ногтях – не лучший вариант к 1 сентября. Матовые оттенки придают ноготкам ухоженности и отлично гармонируют с разными цветами одежды.

Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти Фото: Pinterest Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти Фото: Pinterest Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти Фото: Pinterest Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти Фото: Pinterest Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти Фото: Pinterest Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти Фото: Pinterest Маникюр к 1 сентября на короткие и длинные ногти Фото: Pinterest 1/7

Для любителей необычного дизайна ногтей мы сделали подборку ярких картинок маникюра на 1 сентября. И абсолютно неважно, какой длины ногти, для ярких личностей – смелые решения. Если в вашей школе нет регламента касательно формы и внешнего вида, то почему бы не сделать необычный и красивый маникюр на 1 сентября?

Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц Фото: Pinterest Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц Фото: Pinterest Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц Фото: Pinterest Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц Фото: Pinterest Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц Фото: Pinterest Красивый маникюр для учителей и старшеклассниц Фото: Pinterest 1/6

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