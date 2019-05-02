Школьный бал 2019: какой макияж выбрать на выпускной

Идеи make up для школьного бала

Праздничный макияж для школьного вечера Фото: Pixabay

Вечерний макияж – завершающий штрих в подготовке к школьному балу. Неудачный "раскрас" грозит испортить общее впечатление от образа, причем каплей дегтя могут стать неухоженные брови, слишком яркая помада или перебор с хайлайтером. Или сам макияж ну никак не сочетается с выпускным нарядом.

Определиться с праздничным make up вам помогут идеи, которые Сегодня.Lifestyle собрали в этой статье.

Нюдовый макияж: тренды и тенденции 2019

Еще с прошлого года актуальным остается нюдовый макияж, который отлично подходит молодым девочкам. Ведь в юности кожа и так сияет свежестью, зачем ее утруждать тяжелыми оттенками. Блондинкам подойдут более розовые и нежные тени, помады, румяна, а вот брюнеткам присущи коричневые оттенки. Главное в макияже с натуральным эффектом – не переборщит с помадой, даже если она розового или коричневого оттенка, все должно быть в меру.

Нежные оттенки в макияже на выпускной Фото: Pinterest

Макияж для карих глаз: яркие идеи для школьного бала

Кареглазым девушкам подойдут зеленые, синие, изумрудные оттенки, шоколадные оттенки, а также smoky eyes. Для легкого макияжа подойдут тени, которые способны подчеркнуть естественную красоту глаз и глубину карих глаз. Если вы хотите, чтобы макияж получился праздничным, можно добавить на веки блесток или шиммера.

Насыщенный макияж для девушек с карими глазами Фото: Pinterest

Не бойтесь сочетать яркие губные помады с насыщенными тенями, для вечернего образа как раз такое соседство смотрится гармонично. Также можно подчеркнуть в вечернем макияже либо глаза, либо губы насыщенной помадой бордового, красного, коричневого или даже фиолетового оттенков.

Не изменяем классике – красные губы и черные стрелки

Для элегантного образа подойдет извечная классика – красные губы с черными стрелками. Образ Мэрилин Монро актуальный вне времени. Будьте готовы, что такой make up прибавит вам лет! Что касается помады – выбирайте любые оттенки красного, которые вам нравятся, а вот со стрелками осторожней! Они должны быть маленькими и не отягощать взгляд.

Красная помада и черные стрелки – классический макияж на выпускной Фото: Pinterest

Подбираем make up для голубых и зеленых глаз

Зеленые глаза встречаются реже, чем голубые или карие. И сами по себе уже являются ярким и необычным акцентом. Для того, чтобы насытить взгляд и сделать глаза более выразительными используйте блестящие тени, золотые оттенки, а также не стоит красить зеленые глаза зелеными тенями – смотрится вульгарно.

Выбираем праздничный макияж для зеленых глаз Фото: Pinterest

Что касается голубы глаз, то лучшим сочетанием теней является серо-голубые иди дымчатые оттенки. Красиво с голубыми глазами смотрятся яркие стрелки, а именно зеленые, изумрудные и синие.

Больше блесток: идеи насыщенного макияжа

Для самых смелых и эпатажных выпускниц визажисты предлагают использовать тени с блестками и накладными ресницами. Да, кукольный взгляд уже изживает себя и становится не особо популярным. Но для праздничного настроения почему бы не сделать такой макияж. Главный тренд сезона – блесточки не на веках, а под глазами. Смотрится сказочно!

Выбираем праздничный макияж для зеленых глаз Фото: Pinterest

А если вы еще не определились с нарядом на выпускной вечер, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года.

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