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Шляпки, канотье и козырьки: какой аксессуар выбрать на лето 2019

Must have в женском гардеробе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:33

Волосам много солнца нельзя, они тускнеют. Более того, летом можно получить солнечный удар, поэтому без головного убора выходить на улицу нельзя. Что в этом году приготовила нам мода? Какие шляпки выбрать на пляж, а какие – на каждый день? Об этом в нашем материале. 

Соломенный козырек – тренд лета 

Соломенный козырек – тренд 2019 года. По советам дизайнера шляпок Маргариты Пятых, в таком головном уборе не жарко и самое главное – он защищает лицо от прямых солнечных лучей. Но для пляжа или места, где активное солнце, соломенный козырек вам не подойдет, ведь полностью открыта макушка, а это чревато солнечным ударом. 

Соломенный козырек
Соломенный козырек
Фото: Pinterest

Важный совет: чем шире лицо, тем меньше должны быть поля козырька. 

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Соломенная шляпа с бахромой на лето 2019

Для пляжниц дизайнеры предлагают новомодную модель – соломенную шляпу с бахромой, которая соответствует стилю бохо. Такой модный головной убор отлично защищает от солнца, правда, на работу в нем не походишь. 

Соломенная шляпа с бахромой – летний аксессуар
Соломенная шляпа с бахромой – летний аксессуар
Фото: Pinterest

Шляпа-клеш – модный головной убор 2019 года

Шляпа-клеш в переводе с французского языка означает колокольчик. Такая форма несомненно подчеркнет женственность.

Шляпа-клеш: модный головной убор 2019
Шляпа-клеш: модный головной убор 2019
Фото: Pinterest

Более того, в головном уборе можно ходить на работу и никто вас не обвинит в несоблюдении делового дресс-кода. Но такая модель подойдет не каждой моднице, ведь шляпка визуально увеличивает лицо. 

Шляпа-федора – универсальный вариант на летний период

Шляпки-федоры подойдут каждой девушке из-за универсальной формы, которая напоминает ковбойский стиль. Овальный и заостренный кончик придает головному убору пикантности. 

Соломенный головной убор: шляпа-федора
Соломенный головной убор: шляпа-федора
Фото: Pinterest

Шляпа-федора гармонично сочетается с платьем в стиле casual, а также ее легко представить в сочетании со спортивным стилем. 

Канотье – самая актуальная форма летних шляпок 

Канотье
Канотье
Фото: Pinterest

Изначально канотье был сугубо мужским головным убором, но со временем легендарная икона стиля Коко Шанель представила миру женскую коллекцию с использованием таких шляпок. Строгие округлые формы подходят любой форме лица. А атласная ленточка на шляпке навевает романтические нотки. 

Ранее мы рассказывали о главных антитрендах нового модного сезона 2019. Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. 

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