Шок-реклама помад Gucci: лицом бренда стала певица нестандартной внешности

Новые каноны красоты от Gucci

Новые каноны красоты от модного дома Gucci. Солистка панк-группы Surfbort Дэнни Миллер с кривыми зубами, мохнатыми ногами и нестандартной внешностью стала лицом рекламной кампании новой линейки губных помад.

Скандальные видео и фото наделали шума в сети. Внимание пользователей приковано к изображению улыбки и надписи – "Для смелых, веселых и красивых". Одни пользователи благодарят за необычный подход бренда, другие критикуют выбор креативного директора Gucci Алессандро Микеле за шокирующие фотографии.

Напомним, что недавно певица Рианна снялась в рекламной кампании личного бренда Savage x Fenty. Знаменитость предстала в роскошном нижнем белье белого цвета.

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