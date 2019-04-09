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Шорты с пайетками и блуза в горох: новый выход Милы Йовович

Улыбчивая актриса позировала на улицах Нью-Йорка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Мила Йовович
Мила Йовович
Фото: Getty Images

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая показывает фото семьи в своем микроблоге, прогулялась по улицам Нью-Йорка и была запечатлена фотографами в экстравагантном наряде. 

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Стройная знаменитость решила подчеркнуть длинные ноги благодаря коротким шортам, которые полностью были расшиты пайетками. Также в своем необычном look голливудская актриса скомбинировала молочную блузку в мелкий красный горох и черные капроновые колготки. 

Мила Йовович в блестящих шортах и нежной блузе в красный горошек
Мила Йовович в блестящих шортах и нежной блузе в красный горошек
Фото: Getty Images

Яркими акцентами в светском аутфите стали белые туфли в черную полоску на высоких каблуках и красная сумка, которая элегантно висела на плече звезды. В макияже Милы Йовович всегда преобладают нюдовые тона. Вот и на этот раз мы видим голливудскую красотку с минимальным make up и небрежной волнистостью в прическе. 

Напомним, что ранее Мила Йовович снялась в короткометражном фильме модного дома Kenzo. Также ранее актриса показывала снимки младшей дочери. Поклонники отметили, что девочка очень похожа на мать.

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