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Шоу-детектив "МАСКА": шляпку Розы создавали более 300 часов

Сегодня, 14:10

В шоу нужно будет угадать, кто из украинских знаменитостей скрывается под маской

Грандиозное шоу-детектив "МАСКА" поразит зрителей секретностью и невероятными костюмами. Загадочная знаменитость появится на сцене в роскошном костюме Розы, один только головной убор которого делала целая команда мастеров.

Роскошный бутон из десятка лепестков – это лишь часть образа. Но по словам художника по костюмам, это очень кропотливая работа, ведь каждый лепесток создают отдельно из специального материала. Его выдувают под температурой и выдерживают в специальных боксах, чтобы он держал форму.

Костюм для шоу "МАСКА" на телеканале "Украина"
Костюм для шоу "МАСКА" на телеканале "Украина"
Фото: пресс-служба

"Потом мы складываем лепестки в одну фигуру, закрепляем, смотрим, какая выходит форма. Признаюсь – чтобы создать идеальную форму, мы не раз это все собирали и разбирали. Эта работа требует терпения и полной самоотдачи любимому делу", – делится художник по костюмам Назар Дидык.

К слову, для создания одного только головного убора мастерам понадобилось более 300 часов.

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Напомним, участниками музыкального шоу-детектива "МАСКА" на канале "Украина" станут украинские звезды: актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

Шоу – это украинская адаптация проекта The Masked Singer.

Ранее мы рассказывали о ссорах и скандалах среди знаменитостей: кому из звезд было сложно ужиться в группе. Также вам может быть интересно увидеть свадьбу Остапчуков в 30-ти трогательных фото.

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