Скандальная Ким Кардашьян надела леопардовый комбинезон 1991 года

Американская теледива взбудоражила новым образом

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Голливудская знаменитость Ким Кардашьян, которая ранее показала редкое детское фото, опубликовала в Instagram снимок, на котором демонстрирует новый смелый образ. На снимке звезда позирует в наряде с леопардовым принтом с головы до ног в одном из номеров парижской гостиницы.

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Ким предпочла винтажный комбинезон Azzedine Alaia 1991-го года, пальто, перчатки и ботинки на высоком каблуке.

Теледива Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

"Вы не понимаете, это Alaia", – написала она под фото.

Свой аутфит теледива дополнила идеально уложенными волосами, макияжем в коричневых тонах и черными солнцезащитными очками.

Таким образом Ким Кардашьян напомнила об одном из своих любимых дизайнеров, который ушел из жизни в 2017-м году, почтив тем самым его память. Аззедин Алайя боготворил женщин и всегда создавал для них сексуальные наряды.

Напомним, не так давно публика раскритиковала Ким Кардашьян из-за ее дочерей Норт и Чикаго. Подписчики обвинили звезду в излишнем ретушировании фото детей.

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян, смотрите в видео ниже:

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