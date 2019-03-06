Скандальная Ким Кардашьян надела леопардовый комбинезон 1991 года
Американская теледива взбудоражила новым образом
Голливудская знаменитость Ким Кардашьян, которая ранее показала редкое детское фото, опубликовала в Instagram снимок, на котором демонстрирует новый смелый образ. На снимке звезда позирует в наряде с леопардовым принтом с головы до ног в одном из номеров парижской гостиницы.
Ким предпочла винтажный комбинезон Azzedine Alaia 1991-го года, пальто, перчатки и ботинки на высоком каблуке.
"Вы не понимаете, это Alaia", – написала она под фото.
Свой аутфит теледива дополнила идеально уложенными волосами, макияжем в коричневых тонах и черными солнцезащитными очками.
Таким образом Ким Кардашьян напомнила об одном из своих любимых дизайнеров, который ушел из жизни в 2017-м году, почтив тем самым его память. Аззедин Алайя боготворил женщин и всегда создавал для них сексуальные наряды.
Напомним, не так давно публика раскритиковала Ким Кардашьян из-за ее дочерей Норт и Чикаго. Подписчики обвинили звезду в излишнем ретушировании фото детей.
О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян, смотрите в видео ниже:
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