Скандальный образ Оскара-2020: Натали Портман своим нарядом намекнула на дискриминацию женщин-режиссеров

Актриса позировала в черном наряде от Dior

Натали Портман Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе началась церемония вручения одной из самых главных и ожидаемых премий в мире кино "Оскар-2020". Множество голливудских звезд уже продемонстрировали свои наряды на красной дорожке, но самым неожиданным и скандальным в этом году стал выход актрисы Натали Портман. Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

О последних новостях церемонии "Оскар-2020" узнайте в нашем сюжете:

Голливудская актриса надела черно-золотистое платье с атласной накидкой от модного дома Dior. На первый взгляд, ничего необычного! Но если присмотреться к узору на тесьме накидки, то можно увидеть вышитые золотыми нитками имена женщин-режиссеров, которые в этом году не были номинированы. Таким образом Натали Портман намекнула на гендерную дискриминацию в Голливуде.

Натали Портман в скандальном наряде от Dior Фото: Getty Images

Несмотря на такое скандальное появление, знаменитость выглядела элегантно и весьма гармонично. Коротко подстриженные волосы и серьги-конго придавали образу пикантности.

Образ актрисы для "Оскара-2020" Фото: Getty Images

Напомним, ранее "Сегодня" уже рассказывали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020". Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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