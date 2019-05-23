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Скандинавский уют от JYSK на террасе

В Украине продолжает набирать популярности датский хюгге, который в переводе означает атмосферу комфорта, уюта и тепла

Именно такую особенную атмосферу создал JYSK на вечеринке "Лето по-скандинавски", которая прошла на открытой террасе на крыше. Гости мероприятия смогли погрузиться в атмосферу скандинавского релакса, насладиться магией музыки, угоститься вкусностями и по-настоящему отдохнуть душой.

Мероприятие, призванное вдохновить дизайнеров популяризировать скандинавскую эстетику в интерьере, открыл кантри-менеджер сети магазинов JYSK в Украине Евгений Иваница. Исполнительный директор рассказал об особенностях развития компании: так, датская сеть стремительно развивается – 30 мая в ТРЦ Dream Town открывается 50-й магазин JYSK в Украине. Он будет работать в концепте 3.0, как и еще 7 магазинов в разных городах. Новый формат предусматривает расширенный ассортимент, новое оборудование, больше пространства и света. Постепенно и другие магазины в сети сменят старый формат 2.0 на современный 3.0.

В JYSK действует уйма преимуществ для покупателей, среди которых возврат без ограничений, гарантия цены и услуга "Закажи и забери", что сопутствует привлечению новых клиентов. Также Евгений Иваница рассказал о ряде активностей, к которым компания присоединяется в рамках социальной ответственности: участие в 1-м международном экомарафоне "Экоупаковка: миф или реальность", высадка деревьев, отказ от пакетов в некоторых магазинах сети. Садовая мебель, сделанная из хардвуда, имеет сертификат FSC, а значит, JYSK активно содействует устойчивому ведению лесного хозяйства.

Во время выступления также были представлены главные тренды летнего сезона JYSK от датских дизайнеров: Оттенки севера, Гармония и Солнечные лучи. Именно эти три тренда, а также новая экологичная серия с бамбука от JYSK, были представлены на террасе под открытым небом, где на протяжении всего вечера гости отдыхали и вдохновлялись. Терраса, от мебели до фонариков, была обустроена исключительно товарами JYSK, что давало возможность увидеть комплексное решение для дизайна квартиры, балкона или патио.

Лекционная часть завершилась выступлением дизайнера и архитектора Екатерины Росковшенко, которая рассказала секреты трендовых решений для балконов, террас и патио. В конце лектор поделилась полезными лайфхаками касательно обустройства больших помещений, среди которых использование подвесных столиков, гамаков, горшков, а также вариантами модификаций старой мебели, которые смогут стать стильными акцентами.

Сладкая вата, шампанское, мыльные пузыри, волшебная лаунж-музыка и прекрасный вид на Подол – эта вечеринка точно запомнится всем тем, что так ценит JYSK, – уютом и внутренней гармонией.

Команда JYSK хочет максимально популяризировать скандинавский стиль жизни и дать возможность вдохновится атмосферой хюгге для воплощения собственных проектов в жизнь.

Справка о трех стилях:

Оттенки севера. Этот стиль стал воплощением утонченной прохлады и невозмутимости моря. В нем объединены современные технологи со спокойствием природы, что особенно заметно в деталях ручной работы, гладких поверхностях, елементах из светлого дерева и бамбука, вафельных узорах. Контрастная цветовая гамма, колеблющаяся от насыщенного синего до приглушенного зеленого, погружает в скандинавский мир могущественного моря и волшебного северного сияния.

Гармония. Отчетливая структура, необычная палитра цветов, неожиданные композиции и природные материалы такие, как лоза, бамбук, водоросли, лен, дают возможность этому стилю "окутать" вас настоящим спокойствием и ощущением защищенности. Неожиданности добавляют елементы из камня, бетона, металла, а в сочетании с широкой гаммой оттенков культур разных народов, они лишь подчеркивают разнообразность нашей жизни.

Солнечные лучи. Это самый экзотичный трендовый стиль этого сезона. Воплощение настоящего солнечного тепла, созерцания и глубокого душевного покоя. Вышивка, бахрома, керамика ручной работы, рельефный металл, цветное стекло – все это в сочетании с натуральными природными материалами дает возможность постичь первичную красоту природы. Цветовая гамма насыщена всеми оттенками солнца: желтого, оранжевого, коричневого, а иногда и нежно-розовыми и успокаивающими фиолетовыми оттенками.

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