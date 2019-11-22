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Скарлетт Йоханссон – 35: ТОП-5 впечатляющих образов кинодивы Marvel

Голливудская звезда отмечает сегодня свой день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон

Сегодня, 22 ноября, секс-символ Голливуда и козырная фишка киновселенной Marvel – Скарлетт Йоханссон – отмечает свой 35-й день рождения. Отметим, что героиня Скарлетт получила свой сольник – "Черная вдова". Но зрители помнят ее не только в кинокомиксах. Она сыграла во многих комедиях, драмах и боевиках.

Узнайте также подробности личной жизни Скарлетт Йоханссон:

За последний год у актрисы было много кинопремьер, а в частности – премьера долгожданного фильма "Мстители: Финал". Скарлетт Йоханссон появлялась на красных дорожках в разных точках мира в ошеломительных образах, каждый раз производя фурор.

В честь дня рождения звезды Сегодня.Lifestyle предлагают ТОП-5 самых эффектных аутфитов.

Премьера фильма "Мстители: Финал" в Лос-Анджелесе

Скарлетт Йоханссон появилась на премьере со своим бойфрендом Колином Жостом и произвела настоящий фурор. Скарлетт выбрала необычайной красоты платье от Atelier Versace, которое обтягивало фигуру звезды, словно вторая кожа. Изделие было полностью усыпано кристаллами, а сама Йоханссон в прямом смысле этого слова блистала на красной дорожке.

Колин Жост и Скарлетт Йоханссон
Колин Жост и Скарлетт Йоханссон
Фото: AFP

Но и это оказалось не главной изюминкой образа: когда Скарлетт повернулась к фотографам спиной, можно было разглядеть сквозь тонкие бретельки татуировку Скарлетт в виде роз.

Скарлетт Йоханссон демонстрирует тату на оголенной спине
Скарлетт Йоханссон демонстрирует тату на оголенной спине
Фото: AFP

Премьера сиквела Marvel в Лондоне

Скарлетт Йоханссон в очередной раз восхитила "горячим" образом на красной дорожке в Лондоне, где прошла премьера фильма "Мстители: Финал".

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Для официального мероприятия 34-летняя актриса выбрала весьма смелый наряд – черный атласный костюм от легендарного бренда Tom Ford. Классические брюки и асимметричный пиджак с "сюрпризом", который едва прикрывал грудь, Скарлетт дополнила черными туфлями на каблуках и собранными в пучок волосами.

Скарлетт Йоханссон в атласном костюме Tom Ford
Скарлетт Йоханссон в атласном костюме Tom Ford
Фото: Getty Images

Ключевую роль в дерзком образе звезды сыграл насыщенный make up – бордовые губы и черные стрелки с шиммером возле уголков глаз. Из украшений на голливудской звезде мы видим серебристо-золотые серьги со стразами от бренда Nikos Koulis и крупный браслет необычной формы, который напоминает огромные капли дождя.

44-я церемония вручения премии People's Choice Awards

Актриса решила не надевать на вручение престижной премии People's Choice Awards привычное платье, предпочтя черные брюки с завышенной талией и корсет темно-красного цвета с оригинальным вырезом, который очень эффектно подчеркнул ее бюст. Дополнением к образу послужили черные лодочки и длинные серьги.

Скарлетт Йоханссон
Фото: Фото: AFP
Скарлетт Йоханссон
Фото: Фото: AFP
Скарлетт Йоханссон
Фото: Фото: AFP
Скарлетт Йоханссон
Фото: Фото: AFP
Скарлетт Йоханссон
Фото: Фото: AFP
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Церемония вручения престижной телевизионной премии "Эмми"

Скарлетт Йоханссон вышла в свет в белоснежном платье с глубоким декольте и большим разрезом от Balmain. Компанию на красной дорожке актрисе составил ее возлюбленный, 36-летний сценарист Колин Жост,

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Фото: Фото: AFP
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Фото: Фото: AFP
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Фото: Фото: AFP
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Фото: Фото: AFP
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Фото: Фото: AFP
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Governors Awards 2019 – репетиция "Оскара"

В рамках Governors Awards 2019 знаменитость выбрала особенное платье — Celine с блистательным золотым топом на одно плечо и высоким разрезом для ноги на черной атласной юбке.

Скарлетт Йоханссон в платье CELINE
Скарлетт Йоханссон в платье CELINE

Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года.

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