Скарлетт Йоханссон – 35: ТОП-5 впечатляющих образов кинодивы Marvel
Голливудская звезда отмечает сегодня свой день рождения
Сегодня, 22 ноября, секс-символ Голливуда и козырная фишка киновселенной Marvel – Скарлетт Йоханссон – отмечает свой 35-й день рождения. Отметим, что героиня Скарлетт получила свой сольник – "Черная вдова". Но зрители помнят ее не только в кинокомиксах. Она сыграла во многих комедиях, драмах и боевиках.
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За последний год у актрисы было много кинопремьер, а в частности – премьера долгожданного фильма "Мстители: Финал". Скарлетт Йоханссон появлялась на красных дорожках в разных точках мира в ошеломительных образах, каждый раз производя фурор.
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Скарлетт Йоханссон появилась на премьере со своим бойфрендом Колином Жостом и произвела настоящий фурор. Скарлетт выбрала необычайной красоты платье от Atelier Versace, которое обтягивало фигуру звезды, словно вторая кожа. Изделие было полностью усыпано кристаллами, а сама Йоханссон в прямом смысле этого слова блистала на красной дорожке.
Но и это оказалось не главной изюминкой образа: когда Скарлетт повернулась к фотографам спиной, можно было разглядеть сквозь тонкие бретельки татуировку Скарлетт в виде роз.
Скарлетт Йоханссон в очередной раз восхитила "горячим" образом на красной дорожке в Лондоне, где прошла премьера фильма "Мстители: Финал".
Для официального мероприятия 34-летняя актриса выбрала весьма смелый наряд – черный атласный костюм от легендарного бренда Tom Ford. Классические брюки и асимметричный пиджак с "сюрпризом", который едва прикрывал грудь, Скарлетт дополнила черными туфлями на каблуках и собранными в пучок волосами.
Ключевую роль в дерзком образе звезды сыграл насыщенный make up – бордовые губы и черные стрелки с шиммером возле уголков глаз. Из украшений на голливудской звезде мы видим серебристо-золотые серьги со стразами от бренда Nikos Koulis и крупный браслет необычной формы, который напоминает огромные капли дождя.
Актриса решила не надевать на вручение престижной премии People's Choice Awards привычное платье, предпочтя черные брюки с завышенной талией и корсет темно-красного цвета с оригинальным вырезом, который очень эффектно подчеркнул ее бюст. Дополнением к образу послужили черные лодочки и длинные серьги.
Скарлетт Йоханссон вышла в свет в белоснежном платье с глубоким декольте и большим разрезом от Balmain. Компанию на красной дорожке актрисе составил ее возлюбленный, 36-летний сценарист Колин Жост,
В рамках Governors Awards 2019 знаменитость выбрала особенное платье — Celine с блистательным золотым топом на одно плечо и высоким разрезом для ноги на черной атласной юбке.
Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года.
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