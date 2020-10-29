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Сколько стоит создать мистический образ на Хэллоуин 2020

Сегодня, 14:26

Чтобы создать лицо, как с фильма ужасов, понадобится от 15 минут до нескольких часов

Накануне Хэллоуина желающие похвастаться причудливыми образами соревнуются в оригинальных макияжах и костюмах. Массовые вечеринки в этом году запрещены, но фотосессии никто не отменял. Во сколько обойдется праздничный образ в этом году – выясняли в материале.

Сюжет Ксении Среды и Александра Новикова
Видео: Сегодня

Праздничный макияж на Хэллоуин: сколько стоит

Темные глаза, яркие губы или даже шрамы на лицах. Сегодня маски в социальных сетях позволяют примерить любой образ. Впрочем сделать это в реальной жизни гораздо интереснее.

Сколько стоит макияж на Хэллоуин
Сколько стоит макияж на Хэллоуин
Фото: скриншот

Рога, кровь, синяки или блестки, стрелки и цветы. Из года в год новые лица буквально "кроит" кистями гример Анна Воеводина. Говорит, цены за работу колеблются от сложности задуманного персонажа.

Стоимость:

  • спецгрим будет стоить от 1,5 тысячи гривен и выше. В зависимости от того, что мы делаем. Плюс это еще и сложный пластический грим.
  • макияж попроще – к примеру, образ Санта Муэрто, нарисовать череп, какие-то блесточки -цена будет варьироваться от 700 до 1000 гривен.

Сколько времени необходимо для праздничного макияжа

Чтобы создать лицо, как с фильма ужасов, понадобится от 15 минут до нескольких часов, говорит гример. И каждая деталь может кардинально изменить характер персонажа.

Сколько стоит макияж на Хэллоуин
Сколько стоит макияж на Хэллоуин
Фото: скриншот

Прокат костюма на Хэллоуин: сколько стоит

Цены на костюмы для Хэллоуина разные, как и сами наряды, говорит владелица аренды платьев и костюмов Дарья Савченко:

  1. Образ с короткой юбкой и блузой стоит: время – 200 гривен, а вывоз – 400 гривен. Часовой прокат – это для фотосессии, а на вывоз – это для мероприятий.
  2. Костюм медсестры обойдется в 300 гривен в сутки.
  3. Харли Квинн – 350 гривен.

Образы на Хэллоуин
Образы на Хэллоуин
Фото: Reddit

Образ Санты Муэрто на Хэллоуин обойдется вам до 2000 гривен:

  • аренда венка, платья и туфель – 750 гривен.
  • макияж от 700 до 1000 гривен.

Какой образ выбрать на Хэллоуин 2020
Какой образ выбрать на Хэллоуин 2020
Фото: Depositphotos

Кардинально изменить героя могут аксессуары. Но чертики в глазах в мистическую ночь – лучшая приманка.

Ранее мы также говорили про лучшие прически для Хэллоуина-2020: самые трендовые идеи.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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Источник: Сегодня
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