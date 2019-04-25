Словно морская нифма: Маша Ефросинина показала роскошный образ

Главный эксперт супершоу "Дивовижні люди" удивила ярким нарядом

Маша Ефросинина Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Для грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди", который состоится в эту субботу, 27 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина", Маша Ефросинина выбрала невероятный наряд.

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Синее платье на запах, полностью усеянное блестками, Маша дополнила массивными серьгами. Под платьем виднелись изящные босоножки в тон, а объемные рукава придавали ее образу праздничности. В таком наряде звезда выглядела роскошно. Довольно закрытое платье, как оказалось, имеет эффектный разрез, который оголяет одну ножку. К невероятному наряду Маша Ефросинина подобрала не менее эффектную прическу: идеально уложенные локоны напоминали морскую волну.

Украинская ведущая Маша Ефросинина Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Стоит отметить, что Маша Ефросинина раньше не раз выбирала наряды глубокого синего оттенка, который, безусловно, очень к лицу эксперту шоу "Дивовижні люди".

Маша Ефросинина в ярком образе на супершоу "Дивовижні люди Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, продолжается всеукраинское СМС-голосование за победителя супершоу. Ознакомиться с финалистами проекта, а также правилами голосования можно на сайте канала "Украина". Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля. Победитель получит денежный приз – 200 000 гривен и звание Супермозг.

Масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Ранее в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Маша Ефросинина рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности. А также недавно звезда преподнесла своим подписчикам урок по стилю, как правильно сочетать голубые колготки.

К слову, украинская ведущая недавно запустила свой личный бренд домашней одежды. Детали в сюжете:

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