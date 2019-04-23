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Словно невеста: Катя Осадчая блистала на сцене в белом платье

Ведущая заинтриговала фанатов новым образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:42
Украинская ведущая Екатерина Осадчая
Украинская ведущая Екатерина Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Катя Осадчая традиционно появилась во время финала вокального шоу "Голос країни 9" в роскошном платье белого цвета с глубоким декольте от украинского дизайнера Ирины Марчук. Правда, на этот раз без фирменного головного убора. 

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Сценический наряд Кати был расшит пайетками и напоминал образ невесты. С длинной юбкой в пол и разрезом до средины бедра - Осадчая выставила на показ бесконечно длинные ноги. Свой вечерний образ украинская знаменитость дополнила серебряным ансамблем из серьги и кольца необычной формы от бренда Anna Andres Jewelry.

Катя Осадчая в белоснежном платье напоминает невесту
Катя Осадчая в белоснежном платье напоминает невесту
Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая демонстрирует серебряные украшения
Катя Осадчая демонстрирует серебряные украшения
Фото: instagram.com/kosadcha

Волосы были уложены в аккуратную прическу: ровный пробор, объемные локоны. А на подтянутых ножках Кати удачно смотрелись дизайнерские туфли-лодочки серебристого цвета от MY25, в которых мы уже видели ведущую во время прошлого эфира.

Ранее украинская ведущая в прозрачном лавандовом платье возмутила подписчиков, которые посчитали такой наряд схожим со шторами. Также недавно Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне.

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