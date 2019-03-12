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Сменила платье на брюки: неожиданный выход Кейт Миддлтон в лавандовой блузе Gucci

Не так часто герцогиню Кембриджскую можно увидеть в брюках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:52
Кейт Миддлтон в лавандовой блузке Gucci
Кейт Миддлтон в лавандовой блузке Gucci
Фото: AFP

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая недавно появилась в красном пальто вместе с членами королевской семьи на торжественной службе, прибыла в Детский центр Henry Fawcett в Ламбэте.

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37-летнюю герцогиню не часто можно увидеть в брюках. Но для этого выхода Кейт Миддлтон решила не надевать, как обычно, платье. Свой выбор она остановила на брюках-палаццо от Jigsaw, в которые заправила лавандовую блузу с бантом от Gucci. Такой fashion-аутфит визуально сделал и без того стройные ноги Кейт еще длиннее.

Кейт Миддлтон в темных брюках
Кейт Миддлтон в темных брюках
Фото: AFP

Весенний образ жены принца Уильяма дополнили темные замшевые лодочки с сумкой Aspinal of London. Также отчетливо на пальцах герцогини виднелось кольцо принцессы Дианы, с которым она практически не расстается.

Необычный образ Кейт Миддлтон
Необычный образ Кейт Миддлтон
Фото: AFP

Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

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