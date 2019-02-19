СМИ: Умер легендарный французский модельер Карл Лагерфельд

Несколько недель креативному директору Chanel было плохо

Карл Лагерфельд умер Фото: Getty Images

Во вторник, 19 февраля, во Франции умер известный французский модельер Карл Лагерфельд. Мужчине было 85 лет. Об этом сообщает французский журнал Closer.

Легендарный кутюрье, который был креативным директором Chanel, несколько недель плохо себя чувствовал. После его состояние ухудшилось. 18 февраля модельера госпитализировали в парижскую больницу.

К слову, Лагерфельд пропустил шоу Chanel на неделе моды в Париже 22 января, но модная компания только заявила, что он чувствует себя усталым. Тогда к зрителям после показа вышла его "правая рука" Виржини Виар, которая в модном Доме занимает должность студийного директора.

Карл Лагерфельд, Германия, 1984 год Фото: AFP

Кто такой Карл Лагерфельд?

Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер и фотограф. Он родился в 1933 году в Гамбурге. За свою жизнь Лагерфельд работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году.

В 1983 году модельер стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Можно с уверенностью сказать, что Карл Лагерфельд повлиял на мир моды. Он не просто диктовал тренд, но и создавал революционные нововведения в моде. А музы великого кутюрье задавали тон красавицам на подиумах.

Ранее мы сообщали, в конце августа 2018 года всемирно известный модельер Карл Лагерфельд создал новую коллекцию в сотрудничестве с 16-летней моделью и дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер, снявшейся ранее в дерзкой фотосессии для Saint Laurent. Новая коллаборация получила название Karl Lagerfeld x Kaia.

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