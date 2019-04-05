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Смокинг из зеленых пайток: стильный выход Оливии Уайлд

Стильная актриса в прямом смысле блистала на красной дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Фото: AFP

Голливудская актриса и режиссер Оливия Уайлд посетила киновыставку Cinema Con в Лас-Вегасе в сияющем брючном костюме. 

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35-летняя знаменитость на красной дорожке позировала в смокинге из зеленых пайеток и в прямом смысле блистала перед камерами фотографов. Удлиненный пиджак Оливии был украшен черными атласными вставками на воротнике. Праздничный образ голливудской блондинки украсили черные лодочки на шпильке из атласа.

Актриса и режиссер Оливия Уайлд в зеленом смокинге
Актриса и режиссер Оливия Уайлд в зеленом смокинге
Фото: AFP

В макияже звезда сделала акцент на глазах, подобрав тени в цвет смокинга. Легкие кудри, изящные золотые цепочки и браслет внесли своей романтичности в look Оливии Уайлд. 

Напомним, ранее Оливия Уайлд на вечеринку в Калифорнии надела брючный костюм нежного голубого оттенка от бренда Alice + Olivia. При этом под пиджаком было отлично видно кружевной бюстгальтер кремового цвета. Дополнением к образу послужила розовая сумка с золотой фурнитурой, шляпа и ожерелье от бренда Foundrae.

До этого 35-летняя Оливия Уайлд и Хелен Миррен были замечены в одинаковых прозрачных юбках с кричащей надписью "feminist".

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