Снимите это немедленно: два нелепых пуховика Кристины Агилеры

Кристина Агилера последнее время предпочитает носить пуховики, которые лучше бы вообще не покупать

Кристина Агилера. Фото: instagram/xtina

Американская певица Кристина Агилера, устроившая летом концерт в нью-йоркской подземке, последние несколько дней появляется на публике в странного вида пуховиках.

В одном случае это было что непонятное размера оver-size цвета металлик, усеянное красными сердечками, и на вид оно больше напоминало спальный мешок. Под него звезда надела полупрозрачное платье и яркие туфли, но это ситуацию не спасло абсолютно.

Кристина Агилера Фото: instagram/xtina

В другой раз наряд Кристины был не столь ярким, но черный пуховик, в который она была замотана, тоже особого восторга у поклонников не вызвал. Хотя все те же кокетливые красные туфельки из-под него тоже выглядывали.

Кристина Агилера Фото: instagram/xtina

Напомним, ранее модель Джиджи Хадид также появилась на улицах Нью-Йорка в пуховике, но ее образ был очень даже стильным. Теплая красная куртка от бренда Fendi гармонично сочеталась с черными легинсами и коричневыми казаками этого же бренда.