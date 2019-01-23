Снова с голыми коленками: еще одно очень короткое платье Брижит Макрон

Первая леди Франции снова хвастается стройными ногами

Брижит Макрон Фото: AFP

Брижит Макрон, не так давно посетившая парижский Институт Франции в достаточно короткой юбке, снова вышла на публику в не менее эффектном наряде.

На этот раз президентская чета Франции принимала в Елисейском дворце премьер-министра Квебека Франсуа Лего с женой. По случаю чего госпожа Макрон снова решила не скрывать свои стройные ноги, надев короткое закрытое платье цвета морской волны.

Брижит Макрон Фото: AFP

Дополнил образ первой леди Франции легкий платок в цвет наряда и черные туфли-лодочки. А на ее руке можно заметить массивный металлический браслет с орнаментом из цветной эмали.

Напомним, ранее президентская чета Франции посетила Бельгию, где в их честь состоялся праздничный ужин. Куда Брижит надела черное платье от Louis Vuitton с блестящими серебристыми вставками и серебристые лодочки.

Перед этим на встречу с королевой Матильдой и королем Филиппом Брижит Макрон предпочла серый образ, состоявший из платья и пальто, которые она разбавила черными туфлями и сумкой.