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Снято с производства: культовой палетки теней Urban Decay Naked больше не будет

Любимую миллионами палетку теней Urban Decay снятали с производства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
Палетка теней Urban Decay Naked. Фото: instagram/urbandecaycosmetics
Палетка теней Urban Decay Naked. Фото: instagram/urbandecaycosmetics

Компания Urban Decay сообщила о том, что снимает с производства свою – не побоимся этого слова – легендарную палетку теней под названием Naked.

Ее история началась в 2010 году. С тех пор было выпущено шесть вариантов, которые разошлись по всему миру в количестве 30 миллионов экземпляров. И не удивительно, поскольку самые именитые блогеры никогда не обходили ее вниманием в своих обзорах, а селебритис не раз признавались ей в любви. Среди почитателей Naked были Кейт Миддлтон и Мишель Обама. 

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Палетка теней Urban Decay Naked
Фото: instagram/urbandecaycosmetics

"Расставаться с прошлым всегда немного грустно, но развитие является не менее важной частью работы", – прокомментировала такое решение основательница компании Венде Зомнир.

Тем временем бренд Givenchy представил свою осеннюю коллекцию средств для макияжа, получившую название Midnight Skies. Как рассказал арт-директор бренда Николя Деженн, вдохновением для него послужило легендарное платье Одри Хепберн из фильма "Забавная мордашка", созданное в свое время модельером Юбером де Живанши. Именно поэтому основным цветом новой линейки стал красный.

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Источник: "Сегодня"
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