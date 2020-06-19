Сочетаем правильно: с чем носить модную майку на бретельках летом

Майка в этом сезоне станет идеальной парой к любимым шортам или юбке

Ни одно лето невозможно пережить без майки. Это такая же универсальная вещь гардероба, как джинсы или белая футболка. Майка, в зависимости от ткани, цвета и кроя, может быть как базовым элементом, так и главной изюминкой аутфита. Сегодня.Lifestyle разобрались, как и с чем носить майку на бретельках летом 2020 года.

К слову, совсем недавно мы писали, какие шорты носить в этом сезоне.

Основное правило при выборе майки на лето – натуральная ткань. В жару телу необходимо дышать, потому трикотаж и различный плотный материал следует оставить на осень. В тренде 2020 года шелковые майки. Все их видели и всем они нравятся. А вот с чем носить майку в бельевом стиле?

С чем носить майку летом | Фото: Pinterest

Топ с бельевом стиле удачно сочетается с оверсайз рубашками, джинсами, шортами. А вот в паре с юбками могут быть казусы. Такую майку не следует носить с длиной макси. Лучше всего подойдут мини или миди с разрезом. Обязательно стоит обозначить талию ремнем либо заправить майку.

Как носить майку летом | Фото: Pinterest

Летом 2020 модными считаются топы и майки с бантами, шнуровкой. со сборкой. Хлопок, лен, атлас и шелк – основные ткани для маек. Отличным выбором станут топы с ассиметрией – укороченные спереди и удлиненные сзади. Среди топовых цветов: белый, черный, пастельные оттенки, принт polka dot.

Модные майки 2020 | Фото: Pinterest

Отлично майка или даже кроп том подходят к деловому стилю. Этим летом в офис можно носить костюм с пиджаком и шортами, дополнив лук маечкой на бретелях.

Носите базовую майку с брючным костюмом | Фото: Pinterest

С чем носить майку на тонких бретельках? Неожиданное решение – майка поверх футболки. Подобное мы уже видели с футболками и сарафанами. Такой аутфит, с шортами-бермудами или кюлотами, будет кстати на каждый день, и хорошо дополняет casual стиль.

Обувь к топу на бретельках подбирается с учетом всего образа. Это могут быть и классические туфли, и мюли, и кеды.

С чем носить майку летом 2020 | Фото: Pinterest

С чем еще носить обычную майку летом: с одеждой из льна, которая сейчас очень модная, со спортивной одеждой, с высокой талией, с велосипедками (если майка короткая).

Как носить майку с велосипедками | Фото: Pinterest

Майку с кружевом лучше надевать для вечерних прогулок и романтичных образов. Хотя с мом джинсами и босоножками может тоже выйти хороший лук.

Как носить майку на бретелях летом | Фото: Pinterest

Недавно мы писали, как выбрать босоножки: ТОП-5 трендовых пар на лето.

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