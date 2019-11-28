"Содержанка миллиардера": Оля Полякова поразила сексуальным образом на вечеринке телеканала "Украина"

На церемонии награждения премии программы "Зірковий шлях" Королева ночи появилась в соблазнительном обтягивающем платье

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Программа "Зірковий шлях" устроила самую громкую звездную вечеринку года "Ніч Химер". Создатели проекта отметили самых успешных и ярких селебрити украинского шоу-бизнеса. Награду в номинации "Опять королева года" получила певица Оля Полякова, которая появилась на вечеринке в соблазнительном образе.

Оля Полякова выпустила новый клип – видео:

Эффектное обтягивающее платье цвета металлик выгодно подчеркивало стройную фигуру артистки. Верх наряда был полупрозрачным, поэтому открывал декольте певицы. К такому сексуальному платью Оля подобрала не менее яркую обувь – туфли с мерцающими элементами.

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Стоит отметить, что выглядела певица роскошно, хотя сама она охарактеризовала свой лук весьма неоднозначно: "Я в образе содержанки миллиардера", – пошутила Оля Полякова в разговоре с журналистами телеканала "Украина".

Отвечая на вопрос, какое событие она считает самым выдающимся для себя в этом году, "Опять королева года" сказала: "Для всей Украины одно событие: Оля Полякова – единственная женщина, которая собрала стадион "Арена Львов". 35 рекордных тысяч – больше, чем все мужчины до этого. Это выдающееся событие для всей нашей страны, я доказала, что женщины могут это делать после 30-ти. Потому что после 30-ти жизнь только начинается!" – отметила певица на феерической вечеринке программы "Зірковий шлях".

Певица Оля Полякова получила награду "Опять королева года" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также артистка добавила, что у нее уже есть не менее грандиозные планы на 2020-й, который, кстати, будет годом Крысы.

"Не собираюсь сидеть на лавочке запасных, я буду действующим игроком, поэтому – коллеги, не расслабляйтесь! Это мой год, так что я думаю, что он будет грандиозным", – поделилась Оля Полякова в интервью телеканалу "Украина".

Напомним, программа "Зірковий шлях" – лидер среди проектов о селебрити, которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч Химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.

К слова, напомним, телеканал "Украина" готовит грандиозное новогоднее шоу.

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