Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Содержанка миллиардера": Оля Полякова поразила сексуальным образом на вечеринке телеканала "Украина"

На церемонии награждения премии программы "Зірковий шлях" Королева ночи появилась в соблазнительном обтягивающем платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35
Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Программа "Зірковий шлях" устроила самую громкую звездную вечеринку года "Ніч Химер". Создатели проекта отметили самых успешных и ярких селебрити украинского шоу-бизнеса. Награду в номинации "Опять королева года" получила певица Оля Полякова, которая появилась на вечеринке в соблазнительном образе.

Оля Полякова выпустила новый клип – видео:

Эффектное обтягивающее платье цвета металлик выгодно подчеркивало стройную фигуру артистки. Верх наряда был полупрозрачным, поэтому открывал декольте певицы. К такому сексуальному платью Оля подобрала не менее яркую обувь – туфли с мерцающими элементами.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Стоит отметить, что выглядела певица роскошно, хотя сама она охарактеризовала свой лук весьма неоднозначно: "Я в образе содержанки миллиардера", – пошутила Оля Полякова в разговоре с журналистами телеканала "Украина".

Отвечая на вопрос, какое событие она считает самым выдающимся для себя в этом году, "Опять королева года" сказала: "Для всей Украины одно событие: Оля Полякова – единственная женщина, которая собрала стадион "Арена Львов". 35 рекордных тысяч – больше, чем все мужчины до этого. Это выдающееся событие для всей нашей страны, я доказала, что женщины могут это делать после 30-ти. Потому что после 30-ти жизнь только начинается!" – отметила певица на феерической вечеринке программы "Зірковий шлях".

Певица Оля Полякова получила награду "Опять королева года"
Певица Оля Полякова получила награду "Опять королева года"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также артистка добавила, что у нее уже есть не менее грандиозные планы на 2020-й, который, кстати, будет годом Крысы.

"Не собираюсь сидеть на лавочке запасных, я буду действующим игроком, поэтому – коллеги, не расслабляйтесь! Это мой год, так что я думаю, что он будет грандиозным", – поделилась Оля Полякова в интервью телеканалу "Украина".

Напомним, программа "Зірковий шлях" – лидер среди проектов о селебрити, которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч Химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.

К слова, напомним, телеканал "Украина" готовит грандиозное новогоднее шоу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Оля Полякова призналась, планирует ли третьего ребенка "Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России Тренировка со звездой: как держит себя в форме Оля Полякова
премия Оля Полякова награда Зірковий шлях
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)
Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:45Fun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

Сегодня, 14:06Шоу-бизнес

Российского актера не пропустили в Украину: подробности инцидента в "Борисполе"

Сегодня, 11:44Шоу-бизнес

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

Вчера, 17:36Шоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

Вчера, 16:05Fun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

Вчера, 15:35Food

Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 11:45Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

Вчера, 11:36Техно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

Вчера, 10:33Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Вчера, 09:15Техно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряШоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

26 ноябряWellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

26 ноябряШоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

26 ноябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

26 ноябряFun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

Новости партнеров

5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Найден неожиданный способ распознавания рака
Найден неожиданный способ распознавания рака
Сколько детей у Марии Порошиной?
Сколько детей у Марии Порошиной?
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото
6 привычек магнетически привлекательных людей
6 привычек магнетически привлекательных людей