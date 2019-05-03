Софи Тернер вышла замуж в наряде украинского дизайнера

Звезда "Игры престолов" в свадебном образе от BEVZA

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер вышла замуж в наряде от украинского дизайнера. Актриса, сыгравшая Сансу Старк, оделась в белый комбинезон авторства Светланы Бевзы.

Дерзкий крой с глубоким вырезом поразил западные таблоиды. Тернер обручилась с солистом американской группы "Джонас Бразерс" секретно в Лас-Вегасе – и стоила церемония молодоженам только 600 долларов. Вместо классического кольца невеста надела на палец соску. Поехала пара на свадьбу сразу с церемонии награждения Billboard Music Awards. Там Джо Джонас выступал, а Софи вручала премию одному из победителей.

Ранее Софи Тернер ужаснула общественность признанием о том, что она хотела покончить жизнь самоубийством.

Напомним, ранее Софи Тернер заявила, что состояла в отношениях с девушками.

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