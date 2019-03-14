Согласно трендам 2019: Сара Джессика Паркер показала, как стильно сочетать клетку
Актриса надела клетчатый наряд
Голливудская актриса Сара Джессика Паркер, которая не так давно была замечена в очень ярком look на Манхэттене, попала в объективы нью-йоркских фотографов в клетчатом пальто.
Звезда "Секса в большом городе" сейчас снимается во втором сезоне сериала "Развод", где играет главную героиню Фрэнсис, которая очень похожа на Керри Брэдшоу. Она также живет в большом городе, обладает отменным стилем в одежде и размышляет об отношениях мужчин и женщин.
Именно в образе Фрэнсис актрису на улице сфотографировали папарацци. Сара Джессика Паркер была одета в светлое клетчатое пальто ниже колен, синюю блузку и клетчатую юбку средней длины. Отметим, что клетчатый принт – тренд сезона 2019 года.
Образ голливудской звезды дополняли высокие сапоги серого оттенка на каблуках. В выборе прически знаменитость была неизменна – слега накрученные волосы.
Напомним, ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе бренда, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.
А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле надела платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками.
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