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Согласно трендам 2019: Сара Джессика Паркер показала, как стильно сочетать клетку

Актриса надела клетчатый наряд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: instagram.com/sjp_daily

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер, которая не так давно была замечена в очень ярком look на Манхэттене, попала в объективы нью-йоркских фотографов в клетчатом пальто. 

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Звезда "Секса в большом городе" сейчас снимается во втором сезоне сериала "Развод", где играет главную героиню Фрэнсис, которая очень похожа на Керри Брэдшоу. Она также живет в большом городе, обладает отменным стилем в одежде и размышляет об отношениях мужчин и женщин. 

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images

Именно в образе Фрэнсис актрису на улице сфотографировали папарацци. Сара Джессика Паркер была одета в светлое клетчатое пальто ниже колен, синюю блузку и клетчатую юбку средней длины. Отметим, что клетчатый принт – тренд сезона 2019 года.

Образ голливудской звезды дополняли высокие сапоги серого оттенка на каблуках. В выборе прически знаменитость была неизменна – слега накрученные волосы. 

Напомним, ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе бренда, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.

А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле надела платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками. 

Также смотрите в нашем сюжете, о чем мечтает Сара Джессика Паркер:

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сара джессика паркер
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