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Солнцезащитные очки: 8 актуальных моделей на лето

Сегодня, 13:23

Как выбрать правильные очки и какие оправы будут в моде

Очки – один из ключевых аксессуаров летом и вообще в любое время года. Они не только сберегут ваши глаза от яркого солнца, но и сделают образ в целом более стильным. Сегодня.Lifestyle рассказывает, как выбрать солнцезащитные очки и какие модные оправы будут в 2020 году.

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Удачно подобрав солнцезащитные очки к форме лица, можно быстро сменить имидж или придать изюминку скучному аутфиту. Ваша модная пара в сезоне весна-лето 2020 может быть как классической формы, так и необычной, с цветными стеклами, прозрачными, большого размера и наоборот – узкими.

Модные солнцезащитные очки 2020 – ТОП-8 актуальных моделей

Геометрия

Очки геометрической формы выглядят стильно и эффектно. Этим летом они будут актуальны во всевозможных размерах и формах: квадратных, шестигранных и т.д.

Геометрические очки | Фото: Pinterest

Кошачий глаз

Выбирайте модель более узкой формы. Очки с заостренными внешними верхними уголками оправы не теряют своей популярности уже который год. Они одинаково хорошо смотрятся с короткими прическами и длинными волосами.

Очки "кошачий глаз" | Фото: Pinterest

Круглые и овальные

Еще одни модные очки 2020, которые, однако, больше подойдут обладателям овального лица и острого подбородка. Актуальные модели в узкой металлической оправе.

Овальные очки | Фото: Pinterest

Квадратные

Если вы намерены купить солнцезащитные очки квадратной формы, обратите внимание на пары большого размера. Такие очки могут быть в толстой массивной оправе или в тонкой, с затемненными или прозрачными стеклами.

Женские очки 2020 | Фото: Pinterest

Цветные очки

Солнцезащитные очки 2020 женские представлены также розовых, красных, фиолетовых и желтых цветах. Это отличное решение для летнего сезона, которое можно сочетать с другими аксессуарами, элементами одежды или помадой.

Цветные очки | Фото: Pinterest

Спортивные

Солнцезащитные очки спортивной формы, имитирующей маски сноубордистов тоже модные в этом году. Бесспорно, такая модель подойдет далеко не к каждому луку, но мы определенно рекомендуем обратить на нее внимание.

Спортивные очки | Фото: instagram.com/carolinalemkeberlin/

Бабочки

Очки с расширяющейся к верху оправой востребованы из сезона в сезон. Темные и светлые они подходят для ежедневной носки под стандартные образы и к более элегантным нарядам.

Очки "бабочки" | Фото: Pinterest

Авиаторы

Классика, которая не выходит из моды. Коричневые и прозрачные очки авиаторы можно комбинировать с платьями, спортивной одеждой и повседневной. Главное – выбрать модель подходящего размера.

Очки "Авиаторы" | Фото: Pinterest

Добавим, что авиаторы лучше всего подходят людям с квадратной формой лица. Очки также не должны быть сильно шире или сильно уже лица.

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