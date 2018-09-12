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Совершенно матовые: совсем скоро к нам приедут новые помады Chanel

Бренд Chanel расширяет линейку средств Rouge Allure

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:14
Новые помады Chanel Rouge Allure. Фото: Chanel
Новые помады Chanel Rouge Allure. Фото: Chanel

Бренд Chanel, который не так давно объявил о решении выпускать декоративную косметику для мужчин, не перестает радовать новинками и женщин. Поэтому уже совсем скоро в продажу поступят новые продукты – матовые помады из коллекции Rouge Allure, и нас ожидает множество сюрпризов.

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Новая помада Chanel
Фото: Chanel

Так, первоначальная линейка помад Rouge Allure Velvet пополнится четырьмя новыми оттенками.

Также на свет появятся два новых продукта – это новые помады Allure Velvet Extrême, которые выйдут в шести оттенках, будут иметь максимально насыщенный цвет и экстра-матовую текстуру.

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Помада Allure Velvet Extrême, Chanel
Фото: Chanel

И жидкие матовые помады нового поколения, получившие название Rouge Allure Liquid Powder, которые будут давать на губах мягкое пудровое ощущение и стойкость. Их обещают тоже шесть оттенков. А само средство можно будет выдавливать из тюбика, чтобы оно экономнее использовалось.

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Жидкие помады Rouge Allure Liquid Powder, Chanel
Фото: Chanel

Напомним, в то время, как компания Urban Decay объявила о том, что снимает с производства свою легендарную палетку теней под названием Naked, бренд Kenzo наоборот решил рискнуть и выпустить первые тени. Всего в палетке будет восемь оттенков – от глубокого синего и фиолетового до персикового и светло-бежевого. А формой своей они будут напоминать глаза. 

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Chanel Новые продукты цвет помада
Источник: "Сегодня"
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