Совпадение или нет: Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри обе надели красное

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Данию его супруга и кронприцесса Мэри выбрали наряды одного цвета

Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри. Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, которая недавно пришла на модный показ в джинсах, побывали с официальным визитом в Дании, где встретились с датской королевой Маргрете II, ее сыном и кронпринцессой Мэри.

Случайно ли, но Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри выбрали для встречи одежду одного цвета. Первая предпочла платье до колен и пальто, которые дополняли черные туфли и красная сумочка. А вторая предпочла платье миди от бразильского бренда Raquel Diniz, питоновые лодочки на шпильке и бордовый клатч.

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Напомним, недавно эксперт по королевскому этикету Майка Мейер рассказала в интервью Harper's Bazaar, что представительницы британской монархии делают для того, чтобы подолы их юбок никогда не задирались.