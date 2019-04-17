Совсем не бабушка: 72-летняя Шер в эпатажном пиджаке похвасталась фигурой

Певица произвела фурор появлением на сцене

72-летняя певица Шер Фото: Getty Images

Кажется, что американской певице Шер удалось обмануть время, ведь в свои 72 года она вовсе не похожа на пожилую женщину. Ее стройная фигура и подтянутая кожа – результат усердной работы над собой. Каждое появление на публике голливудской звезды – праздник и феерия эмоций, а подобранные наряды всегда яркие и эффектные.

На днях Шер пришла на вечернее телешоу в total black look – косом жакете гусарского стиля, облегающих брюках с ремнем со стразами и ботильонах. Расшитый блестящими украшениями пиджак напоминал образ культового исполнителя Майкла Джексона.

Рыжеволосая Шер в черном жакете-косухе Фото: Getty Images

72-летняя красотка решила добавить остроты своему сценическому аутфиту и надела жгуче-рыжий парик средней длины. Макияж знаменитости был достаточно насыщенным, а лицо казалось намного моложе истинных лет артистки. Поп-певица настоящий пример для подражания! Оставаться молодой на протяжении жизни – целое искусство.

Напомним, ранее певица Шер дала концерт в Мельбурне, выйдя на сцену в роскошном костюме с короной в виде рогов. В какой-то момент она скинула блестящую накидку, представ перед зрителями в боди, расшитом стразами и блестками. Это было очень смелым и эффектным появлением.

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