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Совсем не бабушка: 72-летняя Шер в эпатажном пиджаке похвасталась фигурой

Певица произвела фурор появлением на сцене

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:38
72-летняя певица Шер
72-летняя певица Шер
Фото: Getty Images

Кажется, что американской певице Шер удалось обмануть время, ведь в свои 72 года она вовсе не похожа на пожилую женщину. Ее стройная фигура и подтянутая кожа – результат усердной работы над собой. Каждое появление на публике голливудской звезды – праздник и феерия эмоций, а подобранные наряды всегда яркие и эффектные. 

На днях Шер пришла на вечернее телешоу в total black look – косом жакете гусарского стиля, облегающих брюках с ремнем со стразами и ботильонах. Расшитый блестящими украшениями пиджак напоминал образ культового исполнителя Майкла Джексона.

Рыжеволосая Шер в черном жакете-косухе
Рыжеволосая Шер в черном жакете-косухе
Фото: Getty Images

72-летняя красотка решила добавить остроты своему сценическому аутфиту и надела жгуче-рыжий парик средней длины. Макияж знаменитости был достаточно насыщенным, а лицо казалось намного моложе истинных лет артистки. Поп-певица настоящий пример для подражания! Оставаться молодой на протяжении жизни – целое искусство. 

Напомним, ранее певица Шер дала концерт в Мельбурне, выйдя на сцену в роскошном костюме с короной в виде рогов. В какой-то момент она скинула блестящую накидку, представ перед зрителями в боди, расшитом стразами и блестками. Это было очень смелым и эффектным появлением. 

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