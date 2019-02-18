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Создаем образ для романтического свидания

Колготки с рисунком – яркая деталь романтического образа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Колготки с имитацией сетки - идеальный выбор для романтического свидания
Колготки с имитацией сетки - идеальный выбор для романтического свидания

Продумывая свой образ для романтического свидания, уделите внимание выбору колготок. Ажурные, в горошек, в сетку, цветные – все они добавят "перчинки" вашему look'у и, наверняка, обеспечат массу комплиментов.

До сих пор "теряетесь" при выборе необычных колготок, не знаете, с чем их комбинировать и считаете слишком экстравагантными? Редакция Сегодня.Lifestyle развеет ваши сомнение, и покажет главные тренды, на примере коллекции фантазийных колготок Conte.

Краткий ликбез: фантазийными колготками дизайнеры называют модели с декоративной отделкой. И это не удивительно, если посмотреть, сколько фантазии и креатива вложено для их создания.

Рисунок соблазнения: сетка, горошек, узоры

Ассортимент современных фантазийных колготок позволяет украсить ножки самыми разными вариантами. К примеру, легендарный узор сетка. О, да! Сетка все еще на пике популярности! Этот рисунок традиционно ассоциируется с сексапильностью и провокацией. Он универсально сочетается с макси-, миди- и мини-длиной.

Альтернативным "теплым вариантом" колготок в сетку станет модель Conte ROXY, в которой сетка "прорисована".

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Polka dot или горошек – стильный тренд нескольких сезонов, который не сдает свои позиции. Смотрится он очень кокетливо. При выборе колготок в горошек помните главное правило: размер горошин должен быть обратно пропорционален объему ваших ног. Наиболее удачными будут сочетания таких колготок с платьями средней длины.

Узоры на колготках могут быть и в виде тату – от абстрактных рисунков до имитаций браслетов. Колготки с эффектом тату  вполне самодостаточны, поэтому не стоит перегружать образ другими аксессуарами.

Сражаем наповал: колготки с имитацией чулок, гольфинов

Для свиданий, на которых вы хотите одержать безоговорочную победу, рекомендуем колготки с имитацией чулок со швом. Такие колготки носят с платьями- трапециями, футлярами или прямого силуэта.

Колготки с имитацией шва

Существуют различные вариации колготок c соблазнительной линией сзади: прямой черной, серой, белой и даже из сверкающего люрекса. К слову, по уровню соблазнительности колготки со швом сзади стоят в одном ряду с колготками в сеточку и мелкий горошек. 

Образ для свидания дополните классической узкой юбкой и туфлями на тонкой шпильке.

Яркая натура: цветные колготки

Для того, чтобы любимый сразу заметил вас в толпе, выбирайте яркие цветные колготки. Цветовая палитра Conte TRENDY (150 den): баклажановый (melanzana), серый "антрацит" (anthracite), бордово-красный (marsala), изумрудный (verde) и темно-синий (navy) будет стильно сочетаться с монохромным черным комплектом из тонкого шерстяного гольфа и узкой юбки до середины колена, а достаточно большая плотность колготок позволит чувствовать себя комфортно даже при минусовой температуре.

Гольфины с блеском

Хотите добавить в образ немного блеска? Специальная модель гольфинов с люрексом сделает образ действительно блистательным. Особенно стильно они выглядят с классическими лодочками на шпильке. Важно помнить, что большая часть ног при этом должна быть открыта, поэтому выбирайте место для свидания, где греть вас будет не только любовь молодого человека.

Помните, что колготки с изюминкой помогут сделать даже самый обычный наряд подиумным без больших финансовых вложений!

Идеи ярких образов ищи на официальной странице Conte в Instagram.

Больше идей фантазийных колготок для романтического свидания смотрите в галерее:

Фантазийные колготки для романтического свидания
Фантазийные колготки для романтического свидания
Фантазийные колготки для романтического свидания
Фантазийные колготки для романтического свидания
Фантазийные колготки для романтического свидания
Фантазийные колготки для романтического свидания
Фантазийные колготки для романтического свидания
Фантазийные колготки для романтического свидания
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Источник: Сегодня
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