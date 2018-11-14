Spice Girls представили лимитированную коллекцию одежды

Культовый коллектив выпустил одежду, продавать которую будут всего три недели

Spice Girls выпустили футболки. Фото: instagram.com/spicegirls

Популярный британский поп-коллектив Spice Girls, на днях заявивший о своем объединении и анонсировавший новый тур, представил новую линейку одежды, которая точно придется по душе преданным фанатам.

Spice Girls Фото: instagramspicegirls

Коллекция, созданная при участии Джери Хорнер, Мел Си, Мел Би и Эммы Бантон является благотворительной и будет доступна в продаже всего лишь три недели. В нее вошли футболки, свитшоты и худи с надписью #IWannabeASpiceGirl. Цена на них варьируется от 25 до 40 долларов.

Spice Girls Фото: instagramspicegirls

Как сообщается, все, вырученные от продажи средства, будут переданы организации Comic Relief для помощи в борьбе за равенство женщин во всем мире.

Spice Girls Фото: instagramspicegirls

Напомним, тур Spice Girls стартует 1 июня на стадионе Etihad в Манчестере, а завершится на на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 15 июня, 21 год спустя после их знакового тура Spice World. В последний раз звезды выступали вместе на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.