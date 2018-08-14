Стали известны подробности Украинской Недели Моды

В столице прошла презентация наиболее ожидаемого модного события в году

Фото: UFW

Уже с 1 сентября на территории Мистецького Арсенала стартует Ukrainian Fashion Week – событие, которого каждый год с нетерпением ожидают все, кто не равнодушен к моде. В нынешнем году на площадках UFW пройдет 50 шоу, 3 специальных проекта и 9 презентаций. А свои работы продемонстрируют 72 украинских дизайнера.

Фото: UFW

"Ключевым словом сезона я бы назвала "ответственность". Ответственному созданию одежды и потреблению посвящены несколько проектов. Ответственности за авторитет страны и за качество экспортируемого "продукта" посвящен Форум креативных индустрий. Ответственности за развитие украинской fashion-индустрии в целом посвящается 43-й и все предыдущие сезоны Ukrainian Fashion Week" – комментирует событие его непосредственный организатор Ирина Данилевская.

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На сегодняшний день модная индустрия входит в число наиболее динамично растущих в мире. Например, только один из глобальных массмаркет-брендов выпускает около 600 миллионов единиц одежды в год.

При этом на производство одной пары джинсов идет до 10 тысяч литров воды, а за два года используется ее объем, равный объему Средиземного моря. И это не говоря о пестицидах, которые используют на хлопковых плантациях.

Фото: UFW

Выходом из этой катастрофической ситуации является sustainable fashion – новая философия настоящих ценителей современной моды, включающая в себя одежду из экологичных материалов, ношение винтажа, обмен одеждой, ресайклинг и апсайклинг, этическое производство, высокое качество и дизайн "вне времени".

И именно дизайнерская одежда отвечает вышеупомянутым характеристикам, поскольку 10 платьев fast fashion не заменят одного дизайнерского.

Поэтому в этот раз все события Ukrainian Fashion Week SS19 будут направлены на формирование новой философии моды в Украине.

Фото: UFW

С программой можно ознакомиться на сайте UFW.

А тем временем модный дом Chanel объявил о выходе своей новой сумки. Модель получила название Chanel 31 Bag и появится в продаже уже в сентябре. Однако очередь за ней выстроилась уже сегодня.

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