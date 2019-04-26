Стиль первой леди: Марина Порошенко примерила элегантный жакет из парчи

Жена президента разрисовала писанки с детьми

Первая леди Украины Марина Порошенко Фото: president.gov.ua

Жена президента Украины Петра Порошенко Марина, которую в народе прозвали самой стильной первой леди страны, в очередной раз подтвердила свой статус.

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В Чистый четверг Марина Анатольевна пригласили детей с особыми потребностями на акцию "Сделай пасхальное яйцо с молитвой". Для такой особенной встречи супруга президента нарядилась в элегантный костюм из парчи, который состоял из приталенного пиджака и черной юбки в пол.

Необычный узор на ткани придал монохромному образу праздничности. На этот раз Марина Порошенко решила отказаться от украшений, на ее запястье лишь виднелись черные smart-часы. Из обуви первая леди страны также выбрала довольно скромный вариант – черные балетки, которые едва просматривались из-под длинной юбки.

Первая леди Украины Марина Порошенко расписывает писанки с детьми Фото: president.gov.ua Первая леди Украины Марина Порошенко расписывает писанки с детьми Фото: president.gov.ua Первая леди Украины Марина Порошенко расписывает писанки с детьми Фото: president.gov.ua Первая леди Украины Марина Порошенко расписывает писанки с детьми Фото: president.gov.ua Первая леди Украины Марина Порошенко расписывает писанки с детьми Фото: president.gov.ua 1/5

Напомним, что ранее Марина Порошенко встретилась с королевой Испании Летицией, с которой обсудила вопросы инклюзивного образования и защиты прав детей с инвалидностью. А также в нашей статье мы описали, как менялся стиль всех первых леди независимой Украины.

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