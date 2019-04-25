Стиль первых леди Украины: от ярких платьев, вышиванок и до сдержанных нарядов
Вкусы первых леди Украины за все года независимости
Первая леди – не просто супруга действующего президента, его поддержка и опора, а самая главная женщина страны, на которую возложены важные социальные функции. Помимо всего, на первую леди ровняются миллионы украинок, подражают ее стилю и манерам поведения. Но все ли жены президентов независимой Украины были безупречны – узнайте в нашем материале.
Антонина Кравчук – самая строгая первая леди Украины
Супруга первого президента независимой Украины Леонида Кравчука Антонина – одна из самых строгих первых леди нашей страны в период с 1991-го по 1994-й год. На публике ее заметить было практически невозможно, она отказывалась от любых мероприятий, а если и выходила в свет, то только в черных и строгих нарядах. На ее стиль, скорее всего, повлиял статус научного сотрудника.
Да и в далеких 90-х годах как такового статуса главной модницы страны у первой леди еще не было. Объектом для подражания жены президентов стали намного позже.
Людмила Кучма - бриллианты и деловые наряды
Жена второго президента Украины Леонида Кучмы в сравнении с Антониной Кравчук была более открытой к обществу первой леди и любила светские мероприятия.
Вещи в ее гардеробы были разные – от простых лаконичных нарядов до роскошных шуб. Свою страсть к бриллиантов украшением она никогда не скрывала и откровенно хвасталась новой покупкой перед журналистами.
Катерина Ющенко – леди-американка с пристрастием к этностилю
Супруга третьего президента Украины Виктора Ющенко Катерина – выходец из Америки, поэтому ее стиль резко отличался от прошлых первых леди. С первых дней правления Ющенко его супруге полюбились национальные мотивы в одежде и она самая первая, кто возродил моду на вышиванки.
Во время повседневных и деловых встреч Катерину Михайловну можно было увидеть в классических костюмах и белых блузках, ее наряды никогда не выходили за рамки общепринятого формата деловой одежды. Любила супруга Виктора Ющенко и массивные украшения, а особенно – красные украинские бусы.
Людмила Янукович - пестрые наряды и норковая шапка
А вот четвертая первая леди и супруга президента Виктора Януковича выходила за рамки общепринятых норм деловой моды. Одежду она выбирала сама и часто появлялась на публике в слишком ярких нарядах, а порой и нелепых. В зимний период в стиле Людмилы Янукович чувствовались отголоски советского прошлого, а именно, когда она надевала норковую шапку.
В целом, стиль жены Януковича и ее манера держаться на публике чаще были предметом насмешек в прессе, чем восхищением со стороны украинцев.
Марина Порошенко – самая стильная первая леди
Супруга действующего президента Украины Петра Порошенко – Марина Порошенко – отличается элегантностью и умением сочетать в своих аутфитах сдержанный стиль с модными тенденциями. На всех публичных мероприятиях она выглядит опрятно и утонченно.
Также, как и Екатерина Ющенко, Марина Анатольевна имеет пристрастие к украинской традиционной одежде – вышиванке. Мы часто видели ее на национальных праздниках в подобном одеяние.
Также Марина Порошенко любит дополнять свои светские аутфиты украшениями, которые всегда гармонично подобраны под образ любого стиля.
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская – яркая и молодежная
Жена будущего шестого президента Украины Владимира Зеленского – Елена Зеленская – редко появлялась на публике за всю творческую карьеру супруга. Она запрещала Владимиру публиковать совместные фото на его странах в социальных сетях и всегда пряталась от прессы. В связи с этим ее стиль тяжело как-либо охарактеризовать.
Выводы можно сделать, исходя из последних выходов в свет Елены. Например, при оглашении предварительных результатов голосования 31 марта супруга комика стояла рядом с Зеленским в красном костюме и черном топе, а во время оглашения результатов второго тура Елена сменила яркий наряд на костюм молочного оттенка. В любом случае статус первой леди Украины повлияет на кардинальную смену имиджа Елены Зеленской.
Напомним, что недавно Сегодня.Lifestyle собрали 10 самых лучших нарядов первой леди Украины Марины Порошенко.
Смотрите также в нашем сюжете, как Марина Порошенко посетила школу для детей с особыми потребностями:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram