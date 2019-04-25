Стиль первых леди Украины: от ярких платьев, вышиванок и до сдержанных нарядов

Вкусы первых леди Украины за все года независимости

Первая леди Украина Марина Порошенко Фото: facebook.com/petroporoshenko

Первая леди – не просто супруга действующего президента, его поддержка и опора, а самая главная женщина страны, на которую возложены важные социальные функции. Помимо всего, на первую леди ровняются миллионы украинок, подражают ее стилю и манерам поведения. Но все ли жены президентов независимой Украины были безупречны – узнайте в нашем материале.

Антонина Кравчук – самая строгая первая леди Украины

Супруга первого президента независимой Украины Леонида Кравчука Антонина – одна из самых строгих первых леди нашей страны в период с 1991-го по 1994-й год. На публике ее заметить было практически невозможно, она отказывалась от любых мероприятий, а если и выходила в свет, то только в черных и строгих нарядах. На ее стиль, скорее всего, повлиял статус научного сотрудника.

Антонина Кравчук в черном наряде вместе с президентом Леонидом Кравчуком Фото: Wikipedia

Да и в далеких 90-х годах как такового статуса главной модницы страны у первой леди еще не было. Объектом для подражания жены президентов стали намного позже.

Людмила Кучма - бриллианты и деловые наряды

Жена второго президента Украины Леонида Кучмы в сравнении с Антониной Кравчук была более открытой к обществу первой леди и любила светские мероприятия.

Людмила Кучма в светлом костюме c Леонидом Кучмой Фото: viva.ua

Вещи в ее гардеробы были разные – от простых лаконичных нарядов до роскошных шуб. Свою страсть к бриллиантов украшением она никогда не скрывала и откровенно хвасталась новой покупкой перед журналистами.

Слева позирует Людмила Кучма в белой блузке Фото: viva.ua

Катерина Ющенко – леди-американка с пристрастием к этностилю

Супруга третьего президента Украины Виктора Ющенко Катерина – выходец из Америки, поэтому ее стиль резко отличался от прошлых первых леди. С первых дней правления Ющенко его супруге полюбились национальные мотивы в одежде и она самая первая, кто возродил моду на вышиванки.

Екатерина Ющенко в вышиванке со своей семьей Фото: facebook.com/kateryna.yushchenko

Во время повседневных и деловых встреч Катерину Михайловну можно было увидеть в классических костюмах и белых блузках, ее наряды никогда не выходили за рамки общепринятого формата деловой одежды. Любила супруга Виктора Ющенко и массивные украшения, а особенно – красные украинские бусы.

Первая леди Украины в красных бусах Фото: viva.ua

Екатерина Ющенко в костюме с розовым отливом Фото: Getty Images

Людмила Янукович - пестрые наряды и норковая шапка

А вот четвертая первая леди и супруга президента Виктора Януковича выходила за рамки общепринятых норм деловой моды. Одежду она выбирала сама и часто появлялась на публике в слишком ярких нарядах, а порой и нелепых. В зимний период в стиле Людмилы Янукович чувствовались отголоски советского прошлого, а именно, когда она надевала норковую шапку.

Людмила Янукович в фиолетовой блузе-жабо Фото: viva.ua

В целом, стиль жены Януковича и ее манера держаться на публике чаще были предметом насмешек в прессе, чем восхищением со стороны украинцев.

Людмила Янукович в темно-фиолетовом пиджаке Фото: 062.ua

Людмила Янукович в черно-белом образе и президент Виктор Янукович Фото: viva.ua

Марина Порошенко – самая стильная первая леди

Супруга действующего президента Украины Петра Порошенко – Марина Порошенко – отличается элегантностью и умением сочетать в своих аутфитах сдержанный стиль с модными тенденциями. На всех публичных мероприятиях она выглядит опрятно и утонченно.

Марина Анатольевна в платье Виктории Гресь василькового оттенка Фото: vogue.ua

Также, как и Екатерина Ющенко, Марина Анатольевна имеет пристрастие к украинской традиционной одежде – вышиванке. Мы часто видели ее на национальных праздниках в подобном одеяние.

Потрясающий костюм первой леди в этностиле Фото: facebook.com/petroporoshenko

Также Марина Порошенко любит дополнять свои светские аутфиты украшениями, которые всегда гармонично подобраны под образ любого стиля.

Марина Порошенко в черном платье и коралловых бусах Фото: facebook.com/petroporoshenko

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская – яркая и молодежная

Жена будущего шестого президента Украины Владимира Зеленского – Елена Зеленская – редко появлялась на публике за всю творческую карьеру супруга. Она запрещала Владимиру публиковать совместные фото на его странах в социальных сетях и всегда пряталась от прессы. В связи с этим ее стиль тяжело как-либо охарактеризовать.

Выводы можно сделать, исходя из последних выходов в свет Елены. Например, при оглашении предварительных результатов голосования 31 марта супруга комика стояла рядом с Зеленским в красном костюме и черном топе, а во время оглашения результатов второго тура Елена сменила яркий наряд на костюм молочного оттенка. В любом случае статус первой леди Украины повлияет на кардинальную смену имиджа Елены Зеленской.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский во время оглашения результатов первого тура выборов Фото: Instagram.com

Елена Зеленская в светлом брючном костюме Фото: Getty Images

Напомним, что недавно Сегодня.Lifestyle собрали 10 самых лучших нарядов первой леди Украины Марины Порошенко.

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